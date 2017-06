La Balona y José Ramón coquetean

El club, a vueltas con la llegada del Newcastle

El gerente de la Real Balompédica, Mario Galán, salió ayer al paso en rueda de prensa de la información ofrecida por este diario en torno a que la próxima edición del trofeo Ciudad de La Línea tiene muchas posibilidades de concretarse en un duelo entre el equipo albinegro y el Newcastle, de la Premier League. Galán no mintió. Dijo que no existe un documento firmado, lo que es cierto. Lo que hay es un pacto verbal con la directiva que sólo está pendiente del OK del técnico, Rafa Benítez, que la Balona espera desde el miércoles. Precisamente por eso el club no lo ha hecho oficial. También dijo tajante que la directiva "no ha hablado directamente con el Newcastle" y tampoco faltó a la verdad. Las negociaciones, como otras con clubes de Primera que pueden jugar en La Línea, las lleva a cabo el alma máter de Football Impact, Andrés Roldán.