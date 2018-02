La Balona viaja a El Ejido sin Joe ni Wilson Cuero, ambos lesionados

La Real Balompédica viaja hoy hasta El Ejido, donde mañana (12:00) se enfrenta al titular sin dos de los jugadores más en forma de la plantilla en las últimas semanas, el defensa José Manuel Martínez Joe y el delantero colombiano Wilson Cuero. Sus plazas entre los viajeros han sido ocupadas por los defensas Gonzalo Almenara y Olmo. Junto a los dos lesionados se quedan en casa, por decisión del entrenador, Mario Abenza y Dani Espinar, que de esta forma se queda sin regresar a la que fue su casa.

La lista completa de viajeros la componen Javi Montoya y Alberto (porteros); Luis Madrigal, Juanmi Carrión, Sergio Rodríguez, Gonzalo Almenara, Olmo, Mario Gómez, Özcan (defensas), Sana, Elías Pérez, Ismael Chico, Juampe, Gato, Maurí Franco (centrocampistas) Sergio Molina, José Ramón, y Stoichkov (delanteros).

Los albinegros afrontan un encuentro que podría abrirle las puertas de la zona de liguilla, aunque para eso depende de los marcadores del Melilla, que recibe en el Álvarez Claro al colista Murcia, y del Real Murcia, que visita al Mérida.

Julio Cobos, que no es nada partidario de echar en falta a los que no pueden jugar por cualquier circunstancia, admite que los dos jugadores que no se desplazan a tierras almerienses estaban en “su mejor momento de forma” pero recalca que sus compañeros garantizan que la Balompédica saldrá al césped del Santo Domingo “con un once competitivo”.