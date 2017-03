Balona y Ayuntamiento discrepan sobre la cuantía de la ayuda al club

A Mario Galán, gerente de la Real Balompédica, le salen las cuentas... pero sólo en el apartado deportivo. El directivo albinegro, después de hacer cábalas en base al calendario de su equipo y el de los rivales directos en la pelea por la salvación, entiende que el equipo de Julio Cobos podrá alcanzar la salvación. "Hay algunos partidos claves, pero tenemos la salvación en casa", sostiene.

Otro asunto y bien diferente, es la cuestión económica. El club, explica Galán, cuenta con una aportación de una empresa, que llegaría a través del Ayuntamiento, de 50.000 euros que considera imprescindible para cuadrar el presupuesto de la presente andadura. Sin embargo el alcalde, Juan Franco, sólo garantiza 20.000 y asegura que nunca se comprometió a otra cosa. Una diferencia nada insignificante que, a la vista de la postura de ambos, amenaza con abrir un nuevo frente en las cuitas que mantienen el consistorio y el club más antiguo de la ciudad.

La edición más linense de La Tertulia Deportiva de Europa Sur tuvo un fuerte contenido balono. Mario Galán expresa ante el alcalde la necesidad de que llegue antes del 30 de mayo la aportación a la que se comprometió la primera autoridad municipal. En las fechas hay ligeras discrepancias, pero en la cantidad, la distancia es enorme. De 20.000 a 50.000. Las posturas están bastante encontradas.

De una polémica a otra. Galán y Franco discrepan sobre si es urgente (y más aún necesario) que el estadio Municipal pase a denominarse Alfredo Gallardo. El gerente albinegro insiste en que el entorno del club cuenta con el respaldo de casi tres mil firmas, aunque aprovecha para deslizar que el propio interesado, el presidente balono, es el primero que se muestra ajeno a este asunto.

El alcalde, por su parte, sostiene que fuera del círculo no existe una presión popular y repasa el catalogo de menciones que puede otorgar el Ayuntamiento. "A mí en este tiempo, a pesar de que se quiere hacer ver que es un asunto que está en la calle a todas horas, no me ha preguntado una sola persona por el cambio de nombre del estadio" recalca.

"Yo quiero reconducir la situación, pero antes de llevarlo a pleno tengo que tener la certeza de que voy a tener todos los apoyos", abunda y desliza que no todos los integrantes de La Línea 100x100 están por la causa.

El origen de estas diferencias está en unas declaraciones de Gallardo sobre el concejal Helenio Fernández, en las que una parte entiende que se le faltó el respeto y la otra, que sólo se preguntó qué había sido de una determinada cantidad económica. Mario Galán lo tiene claro: "Helenio es honrado a carta cabal, pero siempre que puede pone palos en la ruedas".

"Si realmente cree que el presidente le quiso imputar un delito, siempre puede irse al juzgado", reta al primer teniente de alcalde.

Al margen de los asuntos que interconectan a la Balompédica y al Ayuntamiento, Galán expresa con orgullo que su referente (y no habla sólo del apartado deportivo) fue el exbalono Salvador Mota. "Fue un futbolista emblemático de la Balona, ejemplar como deportista, como persona, como padre... es la única persona que conocí dentro del mundo del fútbol de la que nunca escuché hablar mal", relata.

El gerente balono asegura que el fútbol es mucho más que su profesión, su pasión. "Aunque algunas personas parecen pensar lo contrario, no he ganado dinero. Sólo en el Linares me pagaron bien", recalca.

En su condición de ciudadano, el gerente balono concede una baja calificación al estado de la ciudad. "Yo la veo mal. Ser alcalde de La Línea es muy complicado, porque la ciudad tiene problemas de infraestructura, pero a ojos de los linenses sigue habiendo problemas de falta de seguridad, de limpieza...".

Otro asunto de interés para la afición albinegra es la posible remodelación del Estadio Municipal con cargo a una ayuda del Consejo Superior de Deportes (CSD). Juan Franco explicó que el Ayuntamiento ya remitió un informe en el que señalaba las necesidades más imperiosas de estas instalaciones por un importe de 2,5 millones de euros que contempla la demolición de la grada de Preferencia y la construcción de una nueva, el derribo de los fondos y su sustitución por un muro, y la reforma de la visera de Tribuna. Ahora está pendiente de que esta propuesta se eleve al Congreso de los Diputados o al Senado, para que de ahí llegue al CSD e incluya el proyecto en los presupuestos de 2017. En caso de que el proceso fructifique, la obra se ejecutaría en el año 2018.