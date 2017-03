Balompédica: todos a una

No es momento de disputas, sino de caminar todos unidos. La Real Balompédica, la institución privada más longeva de La Línea, necesita el apoyo de todos los linenses para evitar el descenso al pozo de la Tercera división y el encuentro del próximo domingo (12:00) ante el Mancha Real es clave para alcanzar el objetivo. Ésa es la premisa principal de los hinchas balonos, que han pasado del desencanto a unirse para solicitar que el estadio Municipal registre una magnífica entrada y que, a pesar de la racha de marcadores por las que atraviesa la Balona (un punto de los últimos doce disputados) los jugadores sean recibidos con muestras de cariño y llevados en volandas hacia un triunfo que se antoja imprescindible.

La añeja afición de la Balona, que respondió de forma tan virulenta a la derrota que su equipo cosechó el pasado domingo en el Nuevo Arcángel ante el Córdoba B (3-0), ha echado mano de su sabiduría y ha enterrado el hacha de guerra. Los comentarios de indignación y las críticas, algunas muy duras y contra diferentes objetivos, han dejado paso a mensajes solicitando que se cierren filas en torno al plantel de Julio Cobos y que el próximo domingo (12:00) en el encuentro frente al Mancha Real, equipo e hinchada sean partes de un mismo cuerpo.

La deuda moral con el presidente y que el descenso "no es negociable", argumentos

Las redes sociales están preñadas de llamamientos para que incluso aquellos que se han rendido ante el cúmulo de resultados adversos del equipo, abandonen su hastío y pongan rumbo al maltrecho estadio con la intención de ayudar a lograr un triunfo que, sin duda, valdría su peso en oro, por cuanto se trata de un rival directísimo en la pelea por salvar la categoría.

En esos comentarios, que también circulan por los grupos de whatsApp, son innumerables las menciones al presidente, Alfredo Gallardo. Todos los aficionados entienden que precisamente ahora que la enfermedad que padece tiene apartado de la primera línea de actualidad al mandatario es cuando el equipo, pero también los seguidores, tienen la oportunidad de devolver el esfuerzo que Gallardo ha realizado para convertir a la centenaria institución albinegra en un club solvente y asentado.

"Si no queremos volver a la ruta del bocadillo, ahora es el momento, luego será tarde", afirma un veterano aficionado albinegro, que como otros muchos no renuncia a realizar críticas, pero entiende que éstas deben llegar una vez finalice la temporada.

"Ante la incertidumbre que a todos nos invade nuestro grupo hace un llamamiento a todos los balonos y linenses, incluso a los que se sienten heridos y hastiados de sinsabores, para que nos dejemos el aliento, la voz y la garganta para que la Balona consiga la permanencia en Segunda B. Volver a Tercera no es negociable. No es momento para la discordia. Cada partido es una final", publica el grupo Birrakas,

"No quiero volver a mi Balona en Tercera. No se han hecho las cosas bien, pero eso ya no importa. Estos son los jugadores que tenemos y ellos tienen que salvarnos. Hay que estar con ellos", solicita un usuario muy activo de las redes.

La hinchada ya ha hecho la solicitud. Ahora la afición y La Línea en general tienen la palabra.