La Balompédica sabe a Segunda B

La Real Balompédica Linense saltó ayer la banca, logró, contra todo pronóstico, su segundo triunfo a domicilio no ya de la temporada, sino de los últimos doce meses, un resultado que le aúpa a los 44 puntos, que a la espera de la confirmación matemática le permitirá militar una temporada más en la Segunda B. Los albinegros dejaron en el Álvarez Claro la imagen de un equipo sólido y solidario, que supo sufrir, que estuvo bien plantado y que en los momentos determinantes fue capaz de tirar de ese oficio que tanto se le había echado en falta para hacerse con una victoria que le convierte en el único equipo que ha derrotado dos veces a los norteafricanos, que hasta ayer enlazaban 18 jornadas sin conocer la derrota, las que habían transcurrido desde que doblaron la rodilla en el Municipal de La Línea allá por el mes de noviembre.

La Balona, consciente de la importancia de los puntos y reforzada por su triunfo sobre el Lorca, no fue a Melilla a dar espectáculo, sino a jugar un partido práctico. Se mostró en todo momento muy convencida de sus posibilidades.

Después de asustar durante los primeros diez minutos los albinegros entregaron al balón al rival y esperaron en su medio campo la oportunidad de dar el golpe de efecto, que realmente se produjo y que lo hizo por medio de un jugador que no suele tener mucha suerte con el gol: Zamorano. Los locales lo intentaron, pero les faltó acierto en el remate final y, por si eso fuese poco, se encontraron con el guadiareño Jesús Godino muy seguro que abortó todo el peligro que le llegó. No parece una casualidad que con él en el marco los de La Línea no hayan recibido un solo gol en las dos últimas jornadas. De hecho ayer fue, de largo, el mejor sobre el terreno de juego.

Los locales trataban de proyectarse en ataque, pero encontraban numerosos obstáculos en el camino por una Balona que había tejido una tela de araña y no lograban crear ocasiones claras.

Sólo Sufián, en el 12', conseguía superar la primera línea defensiva de los visitantes y poner un balón al centro del área, pero ni Agudo ni Jairo llegaban al remate.

En el 25' se produjo la primera jugada polémica del partido. También es cierto que porque el público le reclamaba al árbitro (el mismo que vio ganar a la Balona en la primera vuelta) casi por todo. Godino salió al paso de Nacho Aznar y el árbitro hizo caso omiso a las protestas del delantero cuando acabó por el suelo.

Poco después el juego estuvo detenido por culpa de un espontáneo que se lanzó al terreno de juego, sin que la cosa llegase a mayores.

Lo sucedido no sólo no descentró a la Balona de su férreo trabajo, sino que inmediatamente después se produjo su única acción de peligro de esta primera mitad, en una jugada que nació a balón parado, pero el disparo de los albinegros se marchó por encima del marco.

En el último cuarto de hora del primer tiempo llegó el primer gran arreón de los azulinos. En el 34' probó Agudo con un centro-chut desde la derecha que tenía que desviar Godino en la que acabaría siendo la mejor ocasión local de esta primera mitad, aunque no la última. Un minuto más tarde Jairo lo intentaba desde la frontal, pero su punto de mira estaba desviado.

La dinámica del encuentro no cambió tras el descanso y el Melilla volvía a hacerse con el balón ante una Balona muy bien plantada que esperaba su ocasión para salir al contragolpe.

Los locales, por su parte, apretaron de salida. Así, en el 48' Borja Prieto probaba desde lejos, pero enviaba alto. Y en el 50' Nacho Aznar se iba en velocidad, pero caía al suelo cuando se quedaba solo ante el guardameta visitante ante la presencia de Joe. Protestaba la grada, pero el colegiado mandaba seguir.

En esos momentos la Balompédica dio una lección de saber estar, aunque en el 65' apareció otra vez la figura de Godino tenía que lucirse para despejar con problemas un centro de Jairo al que a punto estaba de llegar Agudo.

No conseguían los locales hacer efectivo su dominio, aunque el equipo y la grada no desfallecían y en el 70' volvían a intentarlo con un remate de Nacho Aznar que se estrellaba en el lateral de la red. Poco después era Mahanan el que veía como el colegiado le anulaba un gol por fuera de juego.

Y cuando más apretaban los locales, poco después de que el árbitro invalidase un gol a Mahanan por fuera de juego, era la Balompédica la que conseguía adelantarse en el luminoso (minuto 76) en un contragolpe perfectamente conducido, con cambio de orientación incluido, que acabó con un disparo de Zamorano desde el borde del área que rozó en Diakité, que se había caído al suelo cuando trataba de achicar espacios, y sorprendió al Zamora del grupo, Dani Barrio.

Movía le banquillo el técnico local en busca de mas pólvora arriba para intentar buscar el empate en la recta final del encuentro. Y a punto estuvo Sufián de firmar el gol del empate en el minuto 85, pero Godino se convertía en el héroe de la noche deteniendo el lanzamiento y salvando dos puntos para su equipo, que de ahí al pitido final supo sufrir para mantener su renta en el marcador.

El estallido final de júbilo de los visitantes fue un claro indicio de la importancia de esta victoria.

Dani Barrio l

Álex Cruz H

Sergio Sánchez H

Mahanan H

Pepe H

Borja Prieto H

(S. Luque, 79') s.c.

Ali Diakité H

Jairo H

(Cubillas, 66') s.c.

Nacho Aznar l

(Vázquez, 79') s.c.

Sufian H

David Agudo l

J. Godino HHH

Rafa Navarro HH

Rulo HH

(Maurí, 86') s.c.

Joe HH

Mario Gómez HH

Ismael Chico HH

Juampe HH

(Gato, 63') H

Alfonso HH

Stoichkov H

Sergio Molina HH

(F. Ferrón, 75') s.c.

Zamorano HH