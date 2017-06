La Balompédica recuerda a Sergio Rodríguez que "debe un ascenso"

"Nos debes un ascenso". Con esta frase tan rotunda presentó ayer el director deportivo de la Real Balompédica, Mario Galán, al defensor Sergio Rodríguez, el segundo fichaje de la entidad de cara a la andadura 2017-18. El futbolista fue el protagonista del tantas veces evocado penalti no decretado a David Hernández en Tenerife el 10 de junio de 2012 que impidió la clasificación de la Balona para la tercera eliminatoria de la fase de ascenso a la Liga Adelante. Ahora, ya de blanco y negro insiste en que este hecho fue "una anécdota".

"El fútbol da muchas vueltas y hace unos años nos encontramos en situación muy distinta y ahora estoy muy contento de formar parte de esta gran familia", dijo el toledano en la rueda de prensa de su presentación. "En su día me sorprendió que el árbitro no decretase penalti. Yo traté de evitar que David [Hernández] rematase y el árbitro no pitó".

"La Balompédica lleva varias temporadas haciendo las cosas muy bien", agregó. "Desde hace varios años venía siguiéndome y hemos llegado a un acuerdo para este proyecto, que se presenta ilusionante".

Sergio Rodríguez, que recordó que en las últimas campañas ha sido titular en todos sus equipos se define como "un lateral de la categoría, que intenta hacer las cosas bien en defensa y cuando puede unirse al ataque para ayudar a sus compañeros".

El futbolista gamonino, que coincidió con Jesús Ramos Rincón Gato en el Lucena, entiende que va a formar parte de una Balona "que va a competir".

"Los equipos que quieren hacer algo grande durante la liga tienen que competir desde los entrenamientos y creo que eso lo vamos a poder garantizar", afirmó con rotundidad.