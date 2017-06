La Balompédica ficha al autor del penalti no pitado a David Hernández en Tenerife

La Real Balompédica Linense hizo pública ayer la contratación de Sergio Rodríguez (Talavera de la Reina, 22 de agosto de 1990), exinternacional sub-19 que la pasada campaña defendió los colores del Extremadura de Almendralejo, con el que jugó 32 partidos de Liga y otros dos de Copa, hasta acumular 3.070 minutos sobre los terrenos de juego.

El zaguero, que puede actuar tanto de lateral derecho como de central cuando las circunstancias lo requieren, forma parte de la historia reciente de la entidad de La Línea, a pesar de que aún no ha vestido la guayabera de la centenaria entidad de La Línea. El talaverano fue el autor del recordado penalti sobre David Hernández en el Heliodoro Rodríguez López no decretado por el colegiado vasco Aitor Gorostegi durante el Tenerife-Balona el 10 de junio de 2012, una decisión que dejó al equipo de La Línea fuera de la fase de ascenso a la Liga Adelante y que levantó una enorme polvareda a nivel nacional.

En 2014 y antes de desembarcar en el Municipal con la camisola del Lucena reconoció en una entrevista concedida a este diario que en dicha jugada "hubo contacto".

"¿Penalti de libro? Bueno... no es penalti de libro porque no se pitó y son de libro los que sí se señalan", agregó en aquellas manifestaciones.

"El árbitro no decretó nada en aquella jugada, aunque es cierto que hubo un contacto. Otra cosa es que él no consideró que fuese suficiente para decretar penalti", reflexionó. "No es que yo le echase mano a David Hernández, es que busqué que no rematase fácilmente y provoqué un contacto que el árbitro no consideró que fuese falta".

La Balona anunció ayer su segundo fichaje, lo que supone que ya son once (además de los sub-23 Antonio González y Álex Trujillo) los futbolistas que saben que estarán a disposición de Julio Cobos.

Después de haber enrolado al centrocampista senegalés Sana N'Diaye, procedente del Atlético Sanluqueño, ayer subió a su proyecto a un jugador que hasta ahora tenía colgado el cartel de antihéroe: Sergio Rodríguez.

El futbolista talaverano dio sus primeros pasos en la cantera del Atlético de Madrid y pasó por la del Celta. En esa etapa llegó a formar parte de la selección nacional sub-19.

Del filial vigués dio el salto al Tenerife, con el que se mediría a la Balona. Más tarde vistió las camisetas del Lucena, Talavera (con el que dio el salto a Segunda B) y Extremadura.

El lateral es hermano del jugador del Alcorcón David Rodríguez y será presentado a mediodía de hoy en la sala de trofeos del estadio Municipal.