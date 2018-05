Balompédica, kilómetro 0

Un último entrenamiento, que tanto tiene de protocolario, y una cena en Marbella pusieron fin ayer la temporada 2017-18 de la Real Balompédica Linense. Una campaña que deja un buen recuerdo por su desenlace afortunado, con la permanencia en la última jornada, pero que debería abrir un periodo de reflexión a todos los niveles. El fútbol no entiende de pausas y después de que el lunes el club anunciase la renovación de Sana ya se puede decir que está en marcha la andadura 2018-19.

La Balona está en el kilómetro 0 del nuevo curso. En espera de que se anuncien las más que probables renovaciones del colombiano Wilson Cuero y del tarifeño Juampe, con los que el club inició las negociaciones hace tiempo, tampoco es descartable que la entidad pueda hacer pública pronto la incorporación del barreño José Antonio Ruiz Pirulo, quien públicamente admitió que tenía muy avanzadas las negociaciones que había dado a conocer este periódico unos días antes.

Si he estado dos años sin entrenar, puedo esperar una semana para saber si seguiré"

Con su equipo, la Unión, y la propia Balompédica salvados ya no parece que sea necesario seguir prolongando la espera, aunque en las últimas horas circulen por la Villa comentarios que indican que otros clubes han pedido al futbolista que no cierre acuerdo alguno y que se plantee otras opciones.

Con todo, la principal duda es la del nombre del entrenador que se sentará en el banquillo de los linenses cuando comience la próxima temporada. El hecho de que Pedro Sánchez de la Nieta haya evitado el descenso en las tres últimas jornadas ha propiciado que un sector de los aficionados reclame que se le brinde la oportunidad.

El club, sin embargo, recuerda que el compromiso del míster de Daimiel finalizó con la victoria en Murcia. Y ojo que en los mentideros ya se habla de otros técnicos con los que supuestamente ya habría contactado la directiva que encabeza Raffaele Pandalone.

Este periódico propuso el pasado lunes esa pregunta a sus lectores y al cierre de esta edición eran aplastante mayoría los que reclamaban la continuidad de Sánchez de la Nieta, pero curiosamente es el propio interesado el que menos prisas demuestra por conocer el desenlace de esta intriga. "He estado dos años sin entrenar, no me va a pasar nada por estar una semana más sin saber si sigo haciéndolo", dice con cierta resignación.

"Con la mano en el corazón, he tratado de disfrutar de la permanencia y no he pensando mucho en eso", insiste. "Soy un hombre de fútbol y tampoco me extraña que el club necesite unos días para hacer un balance, es que me parece hasta prudente", sostiene De la Nieta.

"Es más, si llega el caso yo me voy para mi casa y hablamos cuando nos organicemos las ideas todos, ellos y yo, que acaba de terminar esto, aún hay muchos equipos en competición y no hay que dejarse llevar por las prisas", defiende el preparador, que debería resolver sus asuntos laborales antes de decir el "sí" definitivo en caso de que el club se lo ofreciese.

"Puede que quede algo prepotente, pero la medallita de haber salvado a la Balona ya no me la va a quitar nadie", desliza. "Y ojo, que soy el primero que reconozco el trabajo de Julio Cobos, pero lo que yo he hecho también tiene su valor", sentencia el preparador de Daimiel.