La Balompédica pierde en Jumilla en el debut de De la Nieta y se complica la permanencia

La Real Balompédica ha perdido con todo merecimiento 1-0 en su visita a Jumilla, da vida a un rival directo, enlaza su undécima jornada sin ganar y se complica sobremanera la permanencia. Tras los triunfos hoy de Las Palmas Atlético, Córdoba B y Recre, el equipo de La Línea queda en manos de los marcadores mañana de Badajoz y Mérida para no caer a la temida plaza de promoción.

La revolución en el once del nuevo preparador balono, con Javi Montoya, Mario Abenza, Joe y Gato, no dio los resultados apetecidos. En el primer tiempo los visitantes no han lanzado una sola vez al marco. No es que los jumillanos se prodigasen en ataque, pero dispusieron de un penalti en el minuto 18 por un agarrón de Gobnzalo Almenara. Lanzó Fran Moreno, rechazó Montoya y el propio cancerbero riojano interceptó con los pies el segundo disparo.

En el 37' el portero balono realizó otra gran parada en una acción de Titi.

Tras el descanso seguía siendo el equipo vinícola el que más buscaba el gol y en el 65', después de que Chacopino no llegase por milímetros a un centro, el balón volvió al área, Manolo tocó de tacón y Titi hizo el 1-0.

Solo al final y con todo perdido la Balompédica se dejó ver en ataque. El conjunto de La Línea, al que en todo momento se ha visto aprisionado por la presión, jugó más con el corazón que con la cabeza y solo un disparo de Sergio Rodríguez desde la frontal del área pudo provocar el empate.