Cuando no está para ti

Estaba todo de cara pero ayer se volvió cruz. La Real Balompédica concedió su primera derrota de la temporada, un tropiezo por la mínima en el Municipal ante el Écija Balompié, que salió coronado como nuevo líder en solitario del grupo IV de Segunda B. Los balonos se quedaron sin el privilegio del primer puesto y sin el récord del mejor arranque liguero de su historia. El equipo de Julio Cobos fue víctima de esos pequeños detalles que todo lo condicionan en el fútbol, esa suerte de fortuna que a veces te sonríe y otras se burla de ti. La Balona perdió un partido que pudo volcar de su lado muy pronto, que luego se puso cuesta arriba y que tuvo, como poco, para empatar en el tramo final con un penalti malogrado por José Ramón.

Ayer no estaba para la Balona. Esa expresión tan futbolera resume a la perfección un encuentro que ni fue brillante ni tampoco decepcionó. La Balompédica no acertó en ocasiones que normalmente marca, más allá de la pena máxima, que llegó unos minutos después de que Sergio Molina, el gran especialista, hubiese sido sustituido. Lo dicho, que ayer no estaba.

La victoria, no hay que pasarlo por alto, se la llevó un Écija muy inteligente, arrojado y que corrió como el último para ponerse el primero. El conjunto de Juan Carlos Gómez lo hizo todo de guión magistral: presionó, mordió, interrumpió, se defendió y marcó las tiempos de juego a una Balona a la que incomodó sobre todo en la primera parte. Los astigitanos acabaron encerrados ante el empuje de los linenses, especialmente cuando Gato entró en acción, pero arrancaron los tres puntos del Municipal con un trabajo enorme.

La Balona lució con su once de gala aunque con dos modificaciones que saltaron a la vista. Julio Cobos dejó en el banquillo a Gato para dar cancha a Juampe y se quedó sin Stoichkov por un malestar de última hora y alineó a Wilson Cuero. El técnico reveló después que el colombiano iba a jugar de inicio de todas formas. Con estos matices los albinegros empezaron con fuerza, como lo vienen haciendo, y tuvieron una clarísima ocasión para adelantarse a los cinco minutos. Un disparo lejano fue rechazado por Fermín, el balón quedó muerto en el área y allí apareció Sergio Molina que con todo a favor mandó el cuero a las nubes. Un fallo impropio, preludio de la tarde.

El Écija se arrancó, buscando las cosquillas por las bandas con unos carrileros largos muy activos. Sin embargo fue la Balona la que tuvo otra vez el gol cantado con un disparo cruzado de Cuero tras un saque de esquina en el minuto 12. El ¡uy! resonó por el Municipal.

Los locales no conseguían conectar por el centro del campo, fruto de la presión alta y el trabajo de un rival poderoso en la zona ancha y con un mariscal de campo llamado David Castro. El '10' del Écija y su escolta desactivaron durante la primera mitad a Sergio Molina salvo excepciones como la jugada que fue invalidada en el minuto 21 por fuera de juego de José Ramón en un centro que acabó rematando a gol Wilson Cuero.

La Balona pudo cambiar el signo del partido en el minuto 28 con un disparo de José Ramón que desbarató con una gran parada Fermín. A la acción siguiente los astigitanos montaron un ataque que terminó con un disparo letal de Sergio Moyita, inalcanzable para Javi Montoya.

A raíz del tanto el Écija se fue adueñando de la situación ante una Balompédica cortocircuitada. Los visitantes perdonaron el segundo en un ataque de Manu Reina en el 34' y en una falta lanzada por Marrufo que despejó Montoya. El descanso fue la mejor noticia para los de Cobos.

El paso por vestuarios trajo el tan necesario pasito adelante de la Balompédica. Al minto de volver Juampe avisó con un tiro de falta que Fermín sacó casi de la escuadra.

Los de Cobos comenzaron a apretar pero lograron sacudirse de la presión enemiga cuando el técnico movió el banquillo, sobre todo con la entrada de Gato. El interior granadino se convirtió en un puñal por la banda derecha y de sus botas salieron varios centros envenenados que no encontraron rematador o que tropezaban con alguna pierna de la maraña defensiva.

El Écija se percató de que era el momento de tocar retirada pero sin perder la disciplina. Los de Juan Carlos Gómez se dejaron el alma en defensa, en ayudas, y supieron detener el juego, a veces al filo del reglamento. Descolgaron un par de jugadores como amenazas para buscar una contra y alguna tuvieron como una cabalgada de Ezequiel en el 69' que disparó a los cielos y al final alguna llegada de Escardó, que abusó del balón.

La Balona insistía con esa fe que siempre le inculca la afición del Municipal. Cobos agotó su último cambio en el minuto 75 al retirar a Sergio Molina y dar entrada a Zamorano como refresco. Un minuto después se produjo el penalti por derribo a Gato en el área. Incuestionable. Sin el especialista en el terreno de juego -marcó la pasada jornada el primero ante el Extremadura desde los once metros-, cogió el balón José Ramón y su disparo se topó con un acertado Fermín y después con el larguero. Ayer no estaba para la Balona.

A pesar de todo, los linenses acabaron empujando, buscando un empate que tampoco habría sido descabellado. Hasta tres saques de esquina forzaron los de Cobos en el tiempo añadido antes de que el pitido final terminase por certificar el primer KO de la Balompédica esta Liga tras cinco jornadas. Los albinegros salen de la zona noble y caen a la quinta plaza, a sólo tres puntos de un Écija que toca techo. El próximo domingo toca la visita a Huelva al Decano.

Javi Montoya HH

Sergio Rodríguez H

Madrigal H

Mario Gómez H

(Espinar, 57') s.c.

Dennis H

Ismael Chico HH

Juampe l

(Gato, 57') HH

Sana H

Wilson Cuero H

Sergio Molina H

(Zamorano, 75') s.c.

José Ramón l

Fermín HHH

Carmona HH

Adri Crespo HH

Núñez HH

Luis Martínez HH

Marrufo HH

(Copete, 90') s.c.

Jonathan H

Manu Reina HH

(Abraham, 86') s.c.

Ezequiel H

(Escardó, 73') H

David Castro HHH

Moyita HH