El Ayuntamiento pagará una deuda de 7,5 millones del Recre

El Ayuntamiento de Huelva, en su condición de propietario del Recreativo, aprobará esta tarde en el trancurso de un pleno extraordinario, con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos, el rescate del conjunto albiazul. El consistorio abonará 7,5 millones de euros que el Decano adeuda a Hacienda y Seguridad Social para que pueda ser levantado el embargo que pesa sobre las cuentas de la entidad futbolística, cuyo primer equipo visita el próximo domingo (12:00) a la Real Balompédica.

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha convocado el pleno con la finalidad de que pueda ser levantado el embargo que Hacienda mantiene desde hace cuatro años sobre el Real Club Recreativo de Huelva. De un lado, en esta sesión se abordará el posicionamiento sobre la necesidad de atender la deuda de la masa con el Ministerio y, de otro, se planteará la modificación presupuestaria necesaria para dar cobertura a ese crédito.

El regidor hizo ayer hincapié en que "como Ayuntamiento y como actual propietario del club" el equipo de gobierno tiene "la obligación de hacer todo lo posible por garantizar la pervivencia del Bien de Interés Cultural (BIC) que representa el Decano, patrimonio de todos los onubenses y seña de identidad irrenunciable para nuestra ciudad".

Cruz añadió: "Ya hemos dicho que no vamos a dejar caer al Decano, que no lo vamos a permitir y la fórmula que hemos buscado no compromete ningún plan de empleo, ninguna ayuda social ni ningún otro compromiso".