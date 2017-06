El Ayuntamiento se defiende

El Ayuntamiento de Algeciras defendió su gestión en relación con el Algeciras Club de Fútbol y apuntó que le "seguirá prestando colaboración, siempre dentro de sus posibilidades y de los cauces legales establecidos". El concejal de Deportes, Francisco Javier Rodríguez Ros, dio la versión del gobierno local con respecto al proyecto que el club albirrojo tenía con la Academia del Atlético de Madrid y el Colegio Internacional de Sotogrande y que finalmente no han podido fructificar "no porque así lo haya querido el Consistorio, sino porque los técnicos municipales, que han realizado un gran trabajo, no han podido encontrar el encaje legal".

El Ayuntamiento salió así al paso de las declaraciones del Algeciras que consideran que "ha faltado cariño" por parte del Consistorio, al que le pedía la cesión de los anexos de La Menacha para obtener un beneficio económico en su acuerdo con la academia del Atlético de Madrid, y que rondaría los 300.000 euros.

"La Delegación de Deportes ha celebrado durante un año reuniones de trabajo con el Algeciras, que mantiene un acuerdo de colaboración con el Colegio Internacional de Sotogrande, para que los alumnos de este centro pudiesen utilizar las instalaciones de los campos de fútbol de La Menacha, algo que sólo podría hacerse en horario de mañana, ya que las tardes están ocupadas por los equipos de fútbol base de la ciudad", apuntó primero el Ayuntamiento en una nota. "Posteriormente surgió la posibilidad de que el colegio, a través de la Academia del Atlético de Madrid organizase un campus en Algeciras, informando por parte municipal de la licitación de un campus de tecnificación de fútbol, proceso al que el Algeciras no podía concurrir por las deudas que mantiene con la Seguridad Social, ofreciendo la opción de se presentase otra entidad o persona física, e invitando a hacerlo al Colegio Internacional de Sotogrande, sin que nadie se presentase a la convocatoria", explicó.

Según la versión del Ayuntamiento, el 8 de mayo, el club envió un escrito a la Secretaría General del Ayuntamiento informando de que en base al acuerdo suscrito con la institución por el que se les cede el uso del estadio municipal Nuevo Mirador y de los campos de La Menacha, tenía previsto realizar una captación de jugadores de fútbol de entre 8 y 17 años durante el periodo veraniego. Entonces, desde el Consistorio "se informó favorablemente, pero se especificó que si esta actuación conllevaba algún tipo de beneficio o lucro se convertiría en una gestión de servicio público, para lo que sería obligatorio adjudicar una concesión, momento en el que la Academia del Atlético de Madrid decidió retirarse del proyecto", aclaró el concejal de Deportes.

"Ha de quedar claro, por un lado, el trabajo realizado por los técnicos municipales, que han buscado todas las opciones legales posibles para que este proyecto fuese viable, dada la insistencia e interés de este delegado, algo que finalmente no se ha podido alcanzar, y por otro, nuestro máximo respaldo y apoyo al Algeciras Club de Fútbol", insistió Ros.

También anunció que el Ayuntamiento está realizando gestiones "desde el mes de marzo" para intentar traer al Nuevo Mirador a un equipo de Primera división para que la entidad pudiera hacer caja. Entre ellos, se ha solicitado formalmente un encuentro al Athletic de Bilbao, Deportivo, Real Betis, Sevilla FC, Celta de Vigo, Málaga y, a través de Miguel Ángel Villar -presidente de la RFEF, y Eduardo Herrera, de la Andaluza, encuentros de la selección española sub-21.

Lo que más preocupa al algecirismo en estos momentos es el aval de 1,5 millones de euros que tiene que presentar para cerrar un acuerdo con la Seguridad Social. Sobre este asunto, el concejal aseguró para Canal Sur: "Se está trabajando en ello. Es una situación delicada, pero vamos a seguir intentando que se demore para buscar una solución". Ros reconoció que la "situación es crítica" pero garantizó que el Ayuntamiento seguirá trabajado en ese asunto.