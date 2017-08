Aspirante a competir con Romero

El guardameta Pablo Barroso disputará esta tarde en Vélez Málaga, si nada se tuerce, sus primeros minutos como albirrojo. Lo hará apenas 72 horas después de ponerse a las órdenes de José Antonio Asián, al que quiere convencer de que supone una garantía para defender el marco albirrojo y competir con Romero.

El guardavallas está, de momento, a prueba pero a ilusión no le gana nadie. A sus 20 años quiere triunfar en el conjunto rojiblanco, aunque para ello debe convencer al técnico del equipo.

Se ha encontrado "un grupo muy bueno". "Estoy muy cómodo con los compañeros y las sensaciones son muy buenas", explicó el portuense camino del entrenamiento de ayer en Palmones.

Barroso se define como "un portero bastante seguro en los palos". "Voy bien por arriba y también soy muy ágil de reflejos", añade.

Dos años de juvenil en la cantera del Real Betis y el último en el Cádiz le avalan. Como senior pasó por el Guadalcacín -se enfrentó al Algeciras aunque él iba como suplente- y a mitad del curso pasado firmó en el Jerez Industrial.

También destacó las instalaciones. "Son increíbles. He entrenado en los anexos pero el Nuevo Mirador es un estadio de Segunda división donde espero poder jugar".

"Sé que tengo que aprovechar esta oportunidad que me brindan en un club histórico como éste y que tiene un proyecto ambicioso de ascenso a Segunda B que gusta a cualquier jugador", recalca.

Se quede o no, la competencia es grande: Jesús Romero. "Es un grandísimo portero y al que he seguido porque me gusta muchísimo, es muy seguro en los palos y en la toma de decisiones" añadiendo algo que destacan todos los compañeros de El Gato: "Es una bellísima persona, muy cercano y te ayuda mucho", elogios que hace extensibles al preparador de porteros (David Enríquez) y a sus compañeros de fatigas (Álvaro Domínguez, que también está a prueba como él y al canterano Andrés).

"El Algeciras tiene mucho nombre, un cartel enorme en la provincia y seguro que va a estar peleando por las primeras plazas en la clasificación", insiste.