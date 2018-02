Asián: "Esta victoria significa mucho; no perdimos la fe nunca"

José Antonio Asián, el técnico del Algeciras, entiende que la victoria ante el Onubense "significa mucho" porque "tuvimos que tirar de fe, de ilusión y de ganas".

"Creo que es la primera vez que no me he equivocado en 33 años de entrenador", dijo Asián sobre lo circunstancial de su once: "No es normal que en un calentamiento caigan tres jugadores y que los tres cambios sean obligados por las lesiones", explicó.

"Pese a las adversidades y los golpetazos, el equipo hasta última hora ha demostrado de qué pasta está hecho", señaló. "Es una victoria muy trabajada y con muchas historias por dentro... Y además es la primera vez que hemos remontado", recordó.

Asián, no obstante, admitió que "tenemos que mejorar porque no nos pueden meter goles por el centro, es el único lunar que hay que trabajar más".

"Los catorce se han matado; es un mérito estar arriba y no se lo estamos dando", sentenció.