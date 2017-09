Asián: "Hay que tener la actitud de este partido, es para estar orgulloso"

"Es para estar orgulloso del trabajo que hicieron los chavales y muy satisfecho por el triunfo", resumió José Antonio Asián. El técnico reconoció que su equipo tuvo una laguna tras el primer gol pero añadió que controló el choque en la segunda parte.

El técnico del Algeciras explicó que tras el gol de su equipo, "los jugadores del Cabecense se quedaron descolgados" y al no ser su equipo "contundente en ataque" disfrutaron de jugadas en superioridad o igualdad. "En la segunda parte lo arreglamos en el vestuario y ya eso no ocurrió eso en ningún momento".

"Esto va a ser un sinvivir, van a ser 35 finales a hierro. El que crea que esto es un valle de rosa y que venimos de picnic todos los domingos se equivoca. Hay que mantener la actitud de este partido. Hoy [por ayer] me ha gustado el equipo, a pesar de esa laguna del primer tiempo, porque fuimos un equipo de trabajo", declaró el Chato Asián. "Jugadores como Mané, Ayala, Albertito, Pablo Ganet... aparte de hacer su trabajo jugaron al otro fútbol cuando hizo falta", añadió.

Sobre el arbitraje, no se mordió la lengua: "Alguien tiene que poner en pared, los informadores o el que sea porque si esto es lo que nos espera de aquí al final es complicado tener la tranquilidad para no perder los papeles, porque intentaron que perdiéramos los papeles". Explicó cómo vio la expulsión de Mané: "Cuando un jugador tiene que salir del campo por un golpe que conlleve tarjeta al rival no puede salir pero en este caso es el árbitro el que lo echa y cuando entra le enseña la amarilla. Se da cuenta que federativamente puede perjudicarle y tergiversa el acta y dirá cualquier otra cosa".