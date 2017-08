Asián: "Iremos a más; ya tenemos un punto"

José Antonio Asián, entrenador del Algeciras, declaró tras el encuentro que "hubo cosas positivas y también cosas mejorables". "Seguimos evolucionando y ya tenemos un punto", declaró.

"Fue un partido trabado y competido. Sabíamos que la ilusión de este rival iba a ponernos las cosas complicadas. El partido no fue bonito, técnicamente no lo fue pero sí interesante y los dos equipos intentaron sobreponerse al rival. Llegamos a jugar una ruleta rusa", apuntó Asián. "Todavía no nos conocemos ni a nosotros mismos y creo que los dos equipos van a ir a más", añadió.

"Atrás nos ha faltado gente y no recibimos un gol, así que el problema hay que buscarlo más arriba", dijo el técnico del Algeciras. Sobre el Puente Genil afirmó: "Es un recién ascendido pero a mi no me engañan; tienen buenso jugadores".