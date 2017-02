Armstrong, la mentira que todavía colea

Lance Armstrong rechazó las acusaciones del US Postal en el proceso por el que se le reclaman casi cien millones de dólares de indemnización y aseguró que la compañía también sacó provecho de sus éxitos fraudulentos. "Creemos que el US Postal se benefició ampliamente", dijo el tejano en su podcast personal. "Muchos de ustedes quizá piensan que tengo que ser castigado severamente. Es su opinión y lo entiendo, pero en este caso creo que las razones están de nuestro lado", apuntó.

Campeón de siete Tour de Francia entre 1999 y 2005, el estadounidense fue suspendido de por vida en 2012 por la Agencia Estadounidense Antidopaje, por lo que la Unión Ciclista Internacional (UCI) le retiró todos sus triunfos. Pese a que nunca dio positivo en un control, el ex ciclista confesó en 2013 que consumió sustancias prohibidas en todas sus victorias.

El norteamericano se enfrenta ahora a un pleito con US Postal, el servicio estatal de correos de Estados Unidos, que le reclama 98,8 millones de dólares de indemnización (unos 93,5 millones de euros) por haber financiado a la formación con dinero de los contribuyentes. "Nosotros no creemos que puedan volver y deshacer todo lo bueno que hicimos aquellos años", se defendió Armstrong, que apeló directamente a la empresa pública. "Me encantó representar a su compañía y llevar esa camiseta. Podría haber sido cualquier otro equipo, podría haber sido uno extranjero, pero para mí fue un honor y un placer y creo que hicimos grandes cosas".

Una sentencia condenatoria podría poner a la estrella caída del ciclismo en una situación muy delicada. Hasta ahora, el ex deportista de 45 años ha perdido más de diez millones de dólares en procesos por daños y perjuicios. La empresa Tailwind Sports, propietaria del conjunto de Armstrong de 2000 a 2004, recibió más de 32 millones de dólares de patrocinio del US Postal, de los que 13,5 acabaron en el bolsillo del corredor. La corte podría ahora pedir una indemnización tres veces superior a la cifra total. El norteamericano venció en seis de sus siete Tours con una camiseta del servicio postal.

El pleito contra el tejano fue interpuesto originalmente por su ex compañero Floyd Landis, pero a él se adhirió posteriormente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En su podcast, en el que tuvo como invitados a ex compañeros como George Hincapie, Christian Vande Velde y Dylan Casey, Armstrong admitió haber cometido "errores" en su carrera, pero insistió en que se vio inmerso en la "cultura del dopaje" que imperaba en el ciclismo. "Me habría gustado llegar al ciclismo en otra generación, en otro tiempo, en otro ambiente", afirmó.