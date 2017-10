Todo o nada para Argentina en Quito

En un dramático final de la eliminatoria sudamericana, la Argentina de Lionel Messi se jugará en la madrugada de este miércoles (01:30, hora española) en la altura de Quito ante Ecuador su última carta para clasificarse al Mundial de fútbol Rusia 2018.

No será fácil para Messi evitar su peor pesadilla aunque Ecuador esté ya eliminado. Argentina atraviesa por un momento tremendamente delicado, envuelto todo el grupo en una enorme presión por los malos resultados, y tendrá que sobreponerse a los 2.850 metros de altura de Quito, donde sólo ganó una vez, en 2001.

Al borde del abismo, la albiceleste está hoy sexta, fuera de la zona de clasificación, por lo que está urgida por conseguir un triunfo en el estadio Olímpico Atahualpa que le asegure jugar al menos la repesca con Nueva Zelanda por el último billete que se disputan Sudamérica y Oceanía. Los cuatro primeros se clasificarán de forma directa y Brasil ya tiene a buen recaudo uno de los visados.

Messi está ante el partido más determinante de su carrera con la camiseta albiceleste. Golpeada por haber perdido tres finales consecutivas, el Mundial de Brasil 2014 y las Copas América 2015 y 2016, y por haber tenido tres técnicos en esta eliminatoria, Argentina corre el riesgo de quedarse fuera de un Mundial por primera vez desde México 1970. l conjunto de Jorge Sampaoli depende de sí mismo y con la victoria podría conseguir incluso el ticket directo si Chile no le gana a Brasil y Perú y Colombia empatan, o Perú le gana por una menor diferencia que la de Argentina a Ecuador. Un empate complicaría la situación y con una derrota, sólo accedería a la repesca si Colombia vence a Perú por mayor diferencia a la caída argentina y si Paraguay no le gana a Venezuela.

Más allá de las matemáticas, Sampaoli sabe que Argentina tiene que encontrar el gol que desde hace mucho tiempo le es esquivo. Con 16 goles en 17 partidos, es la segunda selección con menos tantos después de Bolivia, pese a que en esta eliminatoria contó con Messi, la estrella del Barcelona que rompió todos los récords históricos, y varios de los mejores delanteros de las principales ligas del mundo, entre ellos Gonzalo Higuaín, Sergio Agüero, Paulo Dybala y Mauro Icardi.

"Sería muy injusto que este grupo no llegue al Mundial", advirtió un Sampaoli "confiado y esperanzado" en conseguir el billete tras el 0-0 con Perú. "Si jugamos con la convicción con la que lo hicimos con Perú no tengo dudas de que vamos a estar en el Mundial. La situación no es cómoda pero la clasificación sigue dependiente de nosotros".

Sampaoli apostó por la renovación del plantel en los tres partidos que dirigió oficialmente, pero obtuvo tres pobres empates que agravaron la situación de una Argentina que jugó tres finales en los últimos tres años y ahora quedó a un paso de no ir a un Mundial.

Ahora podría hacer dos cambios o más respecto al once titular que igualó sin goles ante Perú el jueves, un partido en que Argentina tuvo varias jugadas de gol pero no pudo concretar ninguno. Ahora, no sólo debe buscar más eficacia sino también jugadores que le garanticen resistencia frente a la altura.

Sampaoli probó dos cambios en los últimos entrenamientos, pero será clave la última sesión en Guayaquil, antes de viajar el martes a los 2.850 metros de Quito pocas horas antes del partido. El entrenador ensayó con los ingresos de Enzo Pérez en la mitad de cancha por Banega, y el de Eduardo Salvio como volante en lugar de Alejandro Gómez. Pero no se descarta que Mascherano, que como zaguero central mostró contundencia y pie firme ante Perú, regrese al mediocampo junto a Biglia. Di María, que suele rendir en altitud, volvería al carril izquierdo.