El Arcos exige a Rafa Escobar el ascenso a Segunda B

"Lo digo desde el primer momento, el objetivo es ascender a Segunda división B y si no lo logramos, habremos fracasado". Con estas palabras comenzaba Francisco Valenzuela Iglesias, vicepresidente del Arcos, la presentación de Rafael Escobar (ex de Balona y Unión) como nuevo técnico del club serrano. "Pregunté a Antonio [Gallardo, director deportivo] y me dijo: "Si queremos estar en Segunda B, éste es el técnico", añadió tajante.

El cordobés recogió el guante esgrimiendo que no le asusta la presión pero señaló que tras la rueda de prensa ya no volvería "a hablar de ascenso".

"Esto es fútbol y la experiencia me dice que hay que hacer muy buen trabajo y que se tienen que dar muchísimas circunstancias en una temporada para que pueda ocurrir". añadió Escobar.

"Tenéis la experiencia -prosiguió- de este año. Al final, por pequeños detalles se te va al traste todo el trabajo de un año", dijo.