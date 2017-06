El entrenador del Arcos, José Herrera, con muchas 'novias'José Antonio Asián y su cuerpo técnico se presentan hoy

La buena temporada del Arcos, que ni siquiera queda empañada por la eliminación en la fase de ascenso a Segunda B el pasado fin de semana a manos del Ontinyent (0-2 en el Barbadillo), no ha pasado desapercibida para los diferentes equipos de la provincia, que han fijado sus ojos en el técnico, José Pérez Herrera, cuyo teléfono no para de sonar recibiendo propuestas.

El propio conjunto arcense le quiere renovar para que haga un proyecto similar al del curso recién acabado pero hay al menos dos clubes que abiertamente han expresado su intención de que la próxima andadura sea el que pilote sus naves.

Por un lado está el San Fernando, de Segunda B. La nueva directiva isleña, encabezada por Alejandro Zapata, busca un relevo a Antonio Ñoño Méndez y en la lista de candidatos está el ex del Sanluqueño además del ex preparador del Algeciras y Villanovense, Manolo Sanlúcar.

Sin embargo también le ha salido una novia con un proyecto ambicioso, como es el Xerez Deportivo FC, de la División de Honor, que quiere ascender sí o sí a Tercera división.

El director deportivo de la entidad, el ex portero de la Unión Deportiva Los Barrios, Edu Villegas, reconoció en rueda de prensa que tiene "varios candidatos y José Pérez Herrera es uno de ellos pero quiero que quede clara una cosa: soy un hombre de fútbol y desde pequeño me enseñaron a respetar a los rivales. Me queda mucho por aprender pero no voy a faltar al respeto a ningún club. José y su segundo son amigos míos y no les voy a poner en ningún aprieto".

La directiva del Algeciras CF presentará esta tarde a partir de las 19:30 al cuerpo técnico que encabeza José Antonio Asián y la campaña de captación de socios y abonados para la próxima temporada. Ricardo Alfonso Álvarez, el presidente, entregará de manera oficial el testigo al nuevo entrenador, un hombre veterano y de la casa en el que depositan su confianza para el próximo proyecto en Tercera.

Los algeciristas, tras la puesta en escena del Chato y sus ayudantes, darán a conocer la campaña de socios y abonados con unos precios similares a los de la andadura anterior, aunque se reservan alguna sorpresa para tratar de atraer a más aficionados. Ambas citas se celebrarán en la sala de prensa del estadio.