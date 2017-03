Antonio González se marcha cedido al Tesorillo para acumular minutos

El centrocampista linense Antonio González se marcha cedido a la Unión Deportiva Tesorillo de la Segunda Andaluza, que aún no ha renunciado a objetivo alguno. Una gestión del tío del futbolista, el exbalono Pirri -que ahora forma parte del cuerpo técnico de los de La Era- ha servido para convencer al medio, que en diciembre optó por continuar en el club cuando otro sub-23, Álex Trujillo, determinó enrolarse como cedido en la Unión Deportiva Los Barrios.

Antonio González, que tiene contrato con los albinegros para la próxima andadura, seguirá entrenándose con los albinegros dos días en semana, entre otros muchos aspectos porque el entrenador, Julio Cobos, se confiesa "muy contento" con su trabajo en las sesiones preparatorias.

"Aporta calidad a los entrenamientos, pero entiendo que quiera disfrutar de minutos, le pueden servir de cara al futuro", dice el míster, que lamenta que "las circunstancias" le hayan privado de darle más continuidad a un jugador al que le ve muchas posibilidades.

"En invierno ya era consciente de que esta temporada no iba a tener muchas oportunidades, pero decidí quedarme porque la plantilla estaba corta, el club me instó a que siguiese y yo lo que quiero es jugar en la Balona", explica el futbolista, que consiguió debutar en el duelo que los linenses jugaron en Cartagena.

"Ahora tampoco hay tantos partidos con equipos extranjeros para hacer méritos y con la llegada de Sergio Molina está claro que se reducen las posibilidades de jugar, así que planteé la situación y voy para ganarme un puesto y con ilusión, pero también me marcho con la espinita clavada de no haber podido jugar más, aunque no descarto nada para la temporada que viene", agrega.