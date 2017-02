Antonio Bello, un balono triste

Antonio Bello es, al menos durante esta semana, un balono triste. Balono porque lo seguirá siendo siempre, por mucho que ahora su profesión de futbolista le haga enfundarse otras camisetas. Triste porque el Comité de Competición no aceptó el recurso presentado por su actual equipo, el Jumilla, ha sido sancionado y no podrá jugar el próximo domingo el que él mismo reconoce que es el partido más especial de la temporada, el que enfrenta en La Línea al equipo que más le ha marcado en su carrera, la Balona, con el que le paga, el Jumilla.

"Para mí el partido más especial del año el que me permite enfrentarme a la Balona en La Línea, es lo primero que miro cuando sale el calendario", admite sin rodeos el de Medina.

"No es la primera vez que digo que la Balona es el club que más me ha marcado y por supuesto supone una frustración muy grande no poder jugar, aunque estaré allí junto a mi familia, porque no renuncio a ver a la gente y a disfrutar de todo lo que supone la Balona y al comportamiento que siempre han tenido conmigo", puntualiza.

Bello ya fue objeto el pasado año, cuando visitó el coliseo balono como integrante del UCAM, de uno de esos recibimientos que las aficiones sólo tributan a los futbolistas que se quedaron enredados en sus corazones. Pocos han sido capaces de olvidar aquella inabarcable temporada 2011-12, ni aquel balón que le robó junto a la línea de banda a Alaña, del Amorebieta, en el minuto 70 del partido de vuelta de la eliminatoria de ascenso. Un robo que Bello transformó en penalti, Antonio Ocaña en gol y entre ellos y otro grupo de arrojados balonos, en el billete para la eliminatoria con el Tenerife.

Precisamente en aquella eliminatoria con el Amorebieta Bello no pudo jugar el partido de ida por culpa de una acumulación. Un partido especial que se fue al limbo por una cartulina innecesaria. Como ahora. "De verdad que incluso lo he comentado con algún compañero, que siempre me pasa lo mismo. Llevaba aguantando cuatro amarillas desde hace más de un mes y siempre decía el único partido que no me quiero perder es el de la Balona pero... esto es así"-

En su condición de balono, Bello expresó a través de las redes sociales su disconformidad con la forma en que su excompañero y amigo Javi Gallardo había sido expulsado del club.

El extremo se ratifica en sus argumentos: "Me limité a dar mi opinión. Si el club, el entrenador o quien sea no cuenta con Javi está en su derecho y todos los que nos dedicamos a esto sabemos que estamos expuestos a que llegue ese momento... pero de ahí a catalogarlo como un jugador con falta de compromiso o a decir que había faltado el respeto al club, cuando me consta que no quiso salir nunca de allí aunque tenía ofertas, existe una gran diferencia".

"Por supuesto que mi intención no es faltarle el respeto a la Balompédica, porque todos los que me conocéis sabéis el cariño que le tengo, me quise pronunciar a favor de Javi porque además de haber sido compañero de vestuarios, es un gran amigo", abunda.

Con respecto a su equipo Bello recuerda que el objetivo que se marcó el equipo a comienzos de temporada "después de estar a punto de desaparecer por los impagos, no era otra que la permanencia".

"Lo que pasa es que se arreglaron los problemas, se quedó la base, firmaron a varios jugadores que habíamos coincidido en el UCAM Murcia [con el que acabó logrando el ascenso] y poco a poco a base de pelear mucho nos hemos metido en la parte de arriba y lo que queremos es llegar a las ocho o diez últimas jornadas lo mejor posible porque es ahí cuando se decide todo. A ver hasta dónde podemos llegar".

En esas aspiraciones llega el partido con la Balona, en opinión de Antonio Bello mucho más importante de lo que parece. "Parece que cuando llega la segunda vuelta es cuando los equipos nos damos cuenta de que nos estamos jugando muchísimo y ganar cualquier partido cuesta una barbaridad y en el vestuario sabemos que nos espera un partido complicadísimo".

"Ahí están las últimas jornadas para demostrar que nadie gana a nadie de antemano", sostiene. "A nosotros nos hizo cuatro el Extremadura que parecía que ya lo iba a ganar todo y sin embargo fue a La Línea y perdió".

Antonio Bello está convencido de que la Balompédica acabará evitando los problemas de un hipotética pelea por evitar el descenso, y recalca: "Seré el primero en celebrarlo, porque sigo siendo balono".