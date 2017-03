El Antoniano cree "crucial" el duelo con el San Roque

El Atlético Antoniano-CD San Roque de mañana (12:30) es un partido sin margen para los conjuntos. Si los rojillos juegan contrarreloj y precisan sumar su primera victoria a domicilio de la temporada, los de Lebrija están a tres puntos del descenso después de una racha de cinco semanas sin ganar, con dos derrotas y tres empates.

"El partido es muy importante para los dos equipos, para nosotros es crucial", dijo el experimentado técnico del Antoniano, Antonio Gil, que espera a un San Roque que va a "quemar todo" lo que tenga.

Desde que ganó en casa al Algeciras, no ha vuelto a sumar un triunfo aunque araño un valioso empates frente al Écija y Ceuta, y la pasada semana un amargo punto en casa del Recre B. Más dolorosa fue la derrota (4-1) en el derbi lebrijano.

"En casa hemos podido ganar algunos de los que empatamos, pero al final lo que vale son los puntos", declaró Gil.

Así analizó el técnico del Antoniano a su rival: "El San Roque está en una situación que va a ir a muerte en todos los partidos; no me sorprendió el triunfo sobre el Coria, lo que sí me sorprendió fue que lo consiguiera jugando con uno menos tanto tiempo. Eso dice que es un equipo que no ha tirado la toalla , que está vivo. Tiene nombres para estar más arriba".

Para el encuentro de mañana, el Antoniano tiene las bajas por sanción de Pepelu y Juanan, y la ausencia de Ramón por lesión.