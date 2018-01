Año nuevo...

Acabaron las fiestas y las emocionadas despedidas y llegó la hora de la verdad. La Balompédica recibe en jornada matinal (12:00) al CD Badajoz, en el primero de los tres-cuatro partidos que van a determinar el devenir de los linenses -ahora mismo a mitad de camino entre el éxito y la zona de máximo riesgo- en lo que queda de temporada. Los albinegros se aferran a un buen augurio, el que señala que no ganan en el Municipal desde el 29 de octubre... cuando derrotaron también en horario matinal a otro equipo extremeño, el Mérida. Los de casa cuentan con todos sus efectivos, lo que incluye al guardameta Alberto Martínez, recién llegado, y a Sergio Molina, aunque este último se antoja que estará, como mucho, para partir desde el banquillo.

Balona-Badajoz. El primer partido post-Alfredo Gallardo. El comienzo de una era que se supone que dentro de no demasiado tiempo será la de Raffaele Pandalone. El primer partido de la segunda vuelta que puede parecer uno más, pero que se antoja muy trascendente de cara a la clasificación, sobre todo porque después del agitado fin de 2017 entre afición y equipo, puede marcar el estado de ánimo de la primera.

La Balompédica enlaza cuatro partidos sin ganar en el Municipal y una sola victoria en las últimas ocho jornadas de 2017, lo que se ha traducido en que solo tiene una renta de dos puntos sobre la plaza de promoción, en la que precisamente está empatado su rival de esta mañana. Todo lo que no sea un triunfo sobre los pacenses arrastraría a los linenses a la zona de peligro, con todo lo que ello conlleva y con lo complicado que resulta luego poner tierra de por medio.

El equipo albinegro se ejercitó en la mañana de ayer -debidamente protegido para tratar de alejar un frío polar- en una inusualmente despoblada Ciudad Deportiva. Lo hizo bajo las órdenes del nuevo preparador físico, Alberto Muñoz, que le ha dado al trabajo un puntito de intesidad que lo mismo la plantilla requería.

Al término de la sesión el entrenador, Julio Cobos, explicó que para este primer duelo de 2018 cuenta con todos los inquilinos del vestuario, entre los que la principal novedad es la presencia del portero Alberto Martínez, que se incorporó al plantel el pasado martes procedente del Villacarrillo para relevar a Jesús Godino, que se marchó por decisión propia a finales de diciembre. De momento es el único movimiento que ha realizado la entidad en el mercado de invierno.

En esa relación de 21 futbolistas se encuentra Sergio Molina. El malagueño, inactivo desde la octava jornada, lleva dos semanas entrenándose con el grupo, aunque con limitaciones. Siempre dentro del capítulo de la especulación, da la sensación de que el entrenador no cuenta con él para el once inicial, para el que tampoco se puede decir rotundamente que esté descartado. Sin embargo no sería una sorpresa mayúscula que le incluyese en la convocatoria, por si entiende que fuese conveniente darle algunos minutos.

En cuanto a la alineación el técnico, fiel a su filosofía, no ha dado pistas durante la semana pero con tanto en juego y teniendo en cuenta que ya nadie precisa de rotaciones, es asumible que el míster opte finalmente por un once que se pueda considerar más o menos 'tipo' si es que en esta Balona se puede hablar de eso.

Eso supondría que jugarán Javi Montoya en el marco; Sergio Rodríguez, Olmo, Joe, Carrión (o Luis Madrigal) en defensa; Gato, Ismael Chico, Sana, Zamorano (José Ramón) en la medular, con Juampe como enganche y Stoichkov como referente. Seguro que habrá algún error.