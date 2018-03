Ania: "Por ocasiones está claro que merecimos la victoria"

El entrenador del Villanovense, Iván Ania, se mostró convencido de que "por ocasiones" su equipo debió "conseguir los tres puntos" frente a la Balona. "Nos vamos con un solo punto porque no supimos convertir esas oportunidades", dijo.

"Siempre que no puedes ganar es positivo sacar puntos, pero me voy con la sensación de que el partido se dio para poder ganarlo", dijo Ania. "La Balona empezó mejor que nosotros pero a partir de ahí fuimos superiores y en el primer tiempo dispusimos de ocasiones para ponernos por delante. En el segundo, a raíz de las lesiones mi equipo entró en shock y pasamos de ser dominadores a que nos dominaran, pero eso no impidió que tuviésemos la más clara del encuentro y aunque luego no nos crearon peligro había la sensación de que nos podían hacer daño".