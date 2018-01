Ángel Villar abre la puerta a unirse a Raffaele Pandalone

El hasta ahora único candidato a presidente de la Real Balompédica, el empresario italiano Raffaele Pandalone, se reunió ayer con el concejal andalucista en el Ayuntamiento de La Línea, Ángel Villar, quien dejó algo más que abierta la puerta a formar parte de la futura junta directiva, aunque aplazó su respuesta definitiva hasta que se celebre una reunión que tendrá lugar cuando ya se haya anunciado el nuevo mandatario. Villar dijo tras la entrevista que él no puede "decir que no" a la entidad albinegra, en un claro guiño a cuál serán sus intenciones.

La entrevista, auspiciada por el expresidente Alfredo Gallardo, tuvo lugar en la sede de la Real Balompédica y se desarrolló en un tono coloquial, en el que ambas partes expusieron su perspectiva sobre el futuro a corto plazo del equipo y de la sociedad.

"Creo que fue una reunión muy positiva, porque siempre que se habla de la Balona todo es bueno", dijo Ángel Villar, al que acredita, entre otras cosas, su condición de exfutbolista del equipo albinegro, con el que consiguió el primer ascenso a la Segunda división B, el que alcanzaron los linenses en Éibar en 1983.

"Tanto Alfredo Gallardo como Mario Galán me dijeron que les gustaría que me uniese a esta junta directiva y después de escucharles y ni a ellos ni a la Balona se le puede decir que no", comentó Villar.

"Como balono y linense para mí es un orgullo que hayan pensado en mí, la intención es ayudar, como percibo que están haciendo hasta ahora los que han llegado", abundó.

"Tengo que analizar un poco la situación y si entiendo que mi tiempo y mis obligaciones me lo permiten, que espero que sí, estaría encantado de dar el paso adelante", concluyó. "Por eso he pedido un poco de tiempo, para analizarlo un poco antes de comprometerme de manera definitiva".