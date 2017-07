La Andaluza explica los polémicos 'cambios volantes'

La Real Federación Andaluza de Fútbol explicó ayer, en su Circular Nº9 de la temporada 2017/18, el funcionamiento de los denonimados cambios volantes aprobados en la Asamblea General de la RFAF del pasado 15 de julio. Una decisión que ya ha levantado polémica, ya que algunos clubes entienden que será perjudicial para las categorías sénior.

La normativa es de aplicación desde esta temporada 2017/18 para todas las categorías masculinas y femeninas de bebé, prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil y aficionado, excepto en División de Honor Sénior.

Algunos clubes sénior han mostrado su contrariedad conla nueva normativa

La RFAF explica en esta circular que las sustituciones se podrán realizar "esté o no el balón en juego" y "únicamente por la línea de medio campo". Las sustituciones serán "volantes" e "ilimitadas" y los sustituidos podrán volver a participar en el partido. El sustituto no podrá entrar en el terreno de juego hasta que el jugador al que reemplaza no haya abandonado el terreno de juego. Además es obligatorio el uso de petos para los jugadores que se encuentren en el banquillo, siendo entregado este al jugador sustituido por el que entre al terreno de juego, momento en el que se terminará la sustitución.

Esta nueva normativa ya ha levantado las primeras quejas.