Álvaro termina segundo en Marruecos

álvaro Quirós finalizó ayer en segunda posición en el Trofeo Hassan II, torneo del Circuito Europeo que se disputó en Rabat (Marruecos), después de ceder el liderato en la última jornada en favor del francés Alexander Levy, que completó el torneo con 280 golpes (8 bajo par), uno menos que el guadiareño.

Levy, que firmó una tarjeta de 70 golpes (2 bajo par) el último día, comenzó su última vuelta al Royal Golf Dar es Salam con un impacto de desventaja respecto a Quirós, pero pronto se lanzó a por la primera posición, con tres birdies en los ocho primeros hoyos del recorrido.

Álvaro Quirós consigue su mejor resultado en 11 meses, cuando ganó en Sicilia

Álvaro Quirós había cometido un bogey nada más empezar, en el hoyo 2, y, si bien a mitad de recorrido estaba a dos golpes de Levy, se trabó en los búnkeres de los hoyos 10 y 13, donde cometió dos nuevos bogeys, lo que dificultó aun más la remontada.

Sólo el bogey de Levy en el 16 aumentó, momentáneamente, la emoción en esta jornada final, pero el francés reaccionó rápidamente con un brillante birdie en el siguiente hoyo y se puso definitivamente fuera del alcance de sus competidores.

El guadiareño firmó dos birdies en los dos hoyos finales, una reacción tardía que, al menos, le permitió completar la vuelta en el par del campo (72) y recuperar la segunda plaza en solitario, su mejor resultado en el circuito desde que ganara el Rocco Forte Open siciliano en mayo de 2017.

Por detrás de Levy y Quirós acabaron, con 282 golpes (6 abajo), el italiano Andrea Pavan, el finés Mikko Ilonen y los suecos Joakim Lagregren y Alexander Björk.

Con esta victoria, Levy, de 27 años y que comenzó la semana en el puesto 66 de la clasificación mundial, asciende a la novena posición de la Carrera a Dubai de este año. Une este títulos a sus dos victorias en el Abierto de China (2014 y 2017) y a las conseguidas en el Masters de Portugal de 2014 y el Abierto Europeo de 2016.

En declaraciones a Ten-Golf, Álvaro Quirós indicó que el balance de la semana es positivo. "Ha sido una buena semana. Es mi mejor puesto en 11 meses y aunque tengo que pulir algunas cosas, ahora no me voy a poner tonto. He terminado bien con dos birdies bien. Pesaba que si hacia eagle podía empatarle (a Levy). He estado siete minutos esperando, que nunca es fácil, y he terminado segundo en solitario para subir en la orden de mérito".