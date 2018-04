Álvaro no pasa el corte

El guadiareño Álvaro Quirós, que entregó ayer una tarjeta con 71 golpes, para un total de -3, no logró pasar el corte en el Abierto de España de Golf, que desde el jueves se disputa en el Centro Nacional de Golf de Madrid y del que también quedó apeado el canario Cabrera Bello. El irlandés Paul Dunne, campeón del Masters Británico en 2017, corroboró su excelente momento al acabar su segundo recorrido con 65 golpes, siete bajo par, para con un total de -13 (131), lo que le permite ser líder en un torneo en el que el jugador que está levantando expectación es el vasco Jon Rahm, el nuevo ídolo de masas de este deporte, aunque Nacho Elvira es el que ocupa la segunda plaza.

"Ha sido uno de esos días en los que juegas sin pensar en otra cosa y el resultado se va haciendo solo", expuso el primer clasificado al llegar a la casa club. "Lo he pasado muy bien. El tiempo era bastante mejor que el del jueves y el green estaba bien por la mañana temprano. Se podía hacer un buen resultado".

No he metido 'putts' los dos primeros días, pero si los meto le daré un susto al líder"

El irlandés encabeza la prueba con tres golpes de ventaja sobre un trío en el que se encuentra el español el golfista cántabro Nacho Elvira (-10), quien desea "continuar así" y "disfrutar del fin de semana". Su tarjeta de ayer de 66 golpes, sumados a los 68 de la ronda inaugural del jueves, lo sitúan con un total de 134, diez bajo par. "El trabajo realizado me está ayudando a interpretar mejor las caídas. Quizá no meta tantos putts, pero los tiro mucho mejor y a la larga entran un par de ellos más. Cuando pateas bien no estás tan presionado desde el tee intentando dejarla muy cerca, juegas más relajado", explicó Elvira, para quien el viento es un factor decisivo en el Centro Nacional de Golf. "En este campo el factor determinante es el viento, porque no tiene árboles u otras defensas. Si dan buen tiempo se pueden esperar vueltas muy bajas", valoró.

Con -10 están también el inglés Callum Shinkwin (193 del ranking mundial), que repitió su recorrido de 67 golpes del primer día, y el australiano Brett Rumford Brett (366). Un golpe más por detrás, con -9 (a cuatro del líder), se situó Jon Rahm, empatado con otros tres jugadores, quien espera darle "un susto" al líder provisional del torneo si mete los putts. El vizcaíno completó su segunda vuelta en 68 golpes, con un eagle, cuatro birdies y un doble bogey. Suma un total de 135, nueve bajo par, tras las dos primeras rondas en el certamen, perteneciente al Circuito Europeo. "Estoy cómodo, estoy jugando muy bien y estoy siendo agresivo", comentó Rahm, que opina que "en estos dos días no hubo un solo jugador en este campo que haya estado mejor de tee a green". "Lo único que tengo que hacer es meter los putts. Si no se meten putts, no se ganan torneos", recalcó.