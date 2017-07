Álvaro mejora pero no pasa el corte en IrlandaEl Marítimo mete a uno de sus botes en la final nacional

álvaro Quirós mejoró ayer, en la segunda jornada del Abierto de Irlanda pero no fue suficiente del corte y se despide de un nuevo torneo del Circuito Europeo. El guadireño firmó una tarjeta con 74 golpes, uno menos que en la primera jornada y acabó en el puesto 143 con +5.

El francés Benjamin Herbert y el estadounidense Daniel Im, con un total 131 golpes (-13), continúan al mando del Abierto de Irlanda tras la segunda jornada, en la que el español Jon Rahm conservó su tercer puesto a un impacto de la cabeza. Llega con opciones al fin de semana.

Para encontrar al segundo mejor español hay que bajar al puesto 19º, donde se encuentra ubicado Adrian Otaegui, quien escaló cuatro posiciones. En esta jornada realizó 69 golpes (-7). Firmó cuatro birdies y un solo fallo.

Una de las sorpresas, en este caso negativa, la protagonizó el astro del golf norilandés Rory McIlroy, que no pasó el corte en el Abierto de Irlanda del Norte y no podrá jugar el torneo que se disputa en su casa durante los próximos días. El número cuatro del ranking mundial y defensor del título quedó fuera del torneo que se disputa en Londonderry tras tan solo dos días. Estoy realmente decepcionado", dijo el ex número uno del mundo.

La pareja de remeras alevín del Club Marítimo Linense formada por Paloma Ríos y Ana Castillo disputarán hoy la final del Campeonato de España de Remo Olímpico -en las categorías de alevines, infantiles y cadetes-, que se está celebrando desde ayer y hasta mañana en el lago de Banyoles, en Girona.

Ríos y Castillo, en el doble scull tuvieron que recurrir a la repesca para pasar a la lucha por las medallas tras haber sido sextas en su serie (2'27''67), acabando luego segundas con un margífico crono: 2'09''12.

Además, otras dos embarcaciones del club linense se han metido en las semifinales, como el doble scull alevín de Daniel Chico Ayo y Álvaro Cruz Mejías, primeros en su serie de calificación (la alta participación les obligó a hacer una ronda más.

Los cuatro scull no tuvieron suerte pues tanto las féminas (Lola Díaz Escamilla, Violeta Anastasio Vega, Alejandra Caro Almirón y Sara Partal Guerrero) como los chicos (Antonio Abel Salas Oviedo, Nicolás Díaz Fernández, David Aguilar García y Antonio Castillo Bautista) fueron a la repesca y finalizaron quintas y sextos.

En individuales (skiff), los infantiles Karolyn Joy Thomas y Ezequiel García Aguilar fueron cuartos en sus pruebas; y Oleksandra Pashchenko, sexta cadete. El doble-scull de Fernando García Valadez y Andrei Pashchenko, cadetes, acabó quinto.