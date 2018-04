Álvaro manda en Marruecos

álvaro Quirós sigue intratable en Marruecos. El guadiareño, que se puso líder en la primera jornada del Trofeo Hassan II, torneo del Circuito Europeo de golf que se disputa en el Royal Golf Dar Es Salam de Rabat, se mantuvo ayer en cabeza en solitario tras una segunda jornada en la que firmó una tarjeta con -2. Acumula 137 golpes totales (7 bajo par), uno de ventaja sobre el segundo clasificado, el australiano Andrew Dodt.

Quirós tuvo un comienzo irregular, con una sucesión de errores y aciertos en los primeros hoyos, pero encadenó tres de sus siete birdies de manera consecutiva, a mitad de recorrido, para sobreponerse a sus cinco bogeys y retener el liderato.

"Fue un día completamente distinto al jueves, con mucho viento", declaró Quirós a las cámaras del Circuito Europeo, y, pese a admitir que sus bogeys habían sido "totalmente merecidos", dijo estar "contento" con su tarjeta de 70 (2 bajo el par).

"El resultado es muy bueno. El día ha estado más dificil por el viento que ha hecho. En la parte personal no hay comparación con la jornada de ayer (por el jueves), por momentos ha sido un despropósito por desconexiones mentales, muchas dudas... Con el viento que hace se puede dudar, pero dejarme llevar por esas dudas no es bueno. El trabajo no ha sido tan bueno como el jueves", reflexionó el guadiareño.

A pesar de estas dos buenas primeras vueltas, Álvaro Quirós tiene claro que aún no está todo hecho. "Estoy intentando no ahondar en lo que he venido haciendo estos años. Estoy intentando ser positivo y ver las cosas como son. Se han jugado dos rondas y ya está. Son cuatro y al final de ellas se decidirá todo. Aún no hay nada vendido", destacó.

Quirós había empezado el día como colíder y aguantó las acometidas de Dodt, que firmó el mejor registro de la jornada (68), y el sudafricano Erik Van Rooyen, que ocupa la tercera posición en la tabla a dos impactos del español.

Ningún otro golfista español consiguió batir el par del campo, aunque Nacho Elvira, Adrián Otaegui, Jorge Campillo y Pedro Oriol superaron el corte, que quedó fijado en 147 (+3).

Por contra, quedaron eliminados Pep Anglés, Alejandro Cañizares, Carlos Pigem, Scott Fernández y Pablo Larrazábal, además del paraguayo Fabrizio Zanotti y los chilenos Felipe Aguilar y Nico Geyger. En la nómina de jugadores de que no pasaron el corte también están el vigente campeón del torneo, el italiano Edoardo Molinari, y el subcampeón el año pasado, el irlandés Paul Dunne, que, pese a hacer un 'hoyo en uno' en el 17 (un par 3 de 197 metros), necesitó 76 golpes (4 sobre par) para completar su vuelta.

Y tampoco seguirá en liza el inglés Danny Willett, ganador del Masters de Augusta en 2016 y que sólo ha superado el corte en un torneo en lo que va de año.