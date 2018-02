Álvaro Quirós vuelve a sentirse con pegada

álvaro Quirós respira un aire cargado de optimismo en el inicio de 2018. El golfista guadiareño, que hoy arranca el Campeonato Maybank de Malasia, escribió en su blog las sensaciones positivas que siente en el comienzo de la nueva temporada. El de Guadiaro asegura que ha vuelto a pegar a la bola como en sus mejores años.

"Si miramos sólo los resultados es obvio que no debería estar muy contento con estos dos primeros torneos del año, en Abu Dhabi y Dubai. Pero no todo son los resultados. Quiero fijarme más en la parte positiva, que la ha habido y de peso", analiza Álvaro Quirós en el blog que mantiene en la web de Ten-golf.

"A lo largo de estas dos semanas de competición y después de llevar ya un tiempo trabajando de nuevo con Pepín Rivero, he pegado golpes muy, muy buenos. Golpes de una calidad que no pegaba desde hace mucho tiempo y bastante numerosos a lo largo de cada vuelta. Con más soltura. El problema, la cruz de la moneda, es que también pego golpes excesivamente malos y además desde el tee. Ahí está la lucha, pero soy optimista porque, como digo, los golpes buenos son realmente buenos", explica.

"La actitud ha sido muy buena. Ocurre también porque estamos a principios de temporada, lo sé, pero estoy seguro de que tiene más que ver con el nuevo trabajo y esta soltura de la que os hablaba", prosigue.

"El sábado (pasado), cuando se reanudó el juego tras la suspensión pegué un drive de 323 metros en el hoyo 1… Y eran las siete y media de la mañana, que siempre es mucho más complicado. Luego pegué otros igual de buenos o mejores, como el del hoyo 6. Este tipo de drives, os lo puedo asegurar, no los había pegado en años. Como sabéis, siempre he sido un pegador por encima de la media, pero en los últimos tiempos, al no tener esta soltura de la que os hablo, no estaba pegando tan fuerte como en mis mejores años. Es algo inconsciente, pero ocurre que cuando pegas sin soltura no generas la misma velocidad de palo, vas más agarrado", señala.

"La siguiente parada es Malasia y a ver si poco a poco vamos minimizando esos errores tremendos de los que os he hablado", se despide el guadiareño, que intentará superar el corte para jugar con los mejores durante el fin de semana.