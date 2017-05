Álvaro Quirós lo tiene a tiro

Más líder, más cerca del triunfo. Álvaro Quirós lo tiene todo a su favor para volver a conquistar la gloria en el Circuito Europeo de golf. El guadiareño no sólo defendió su liderato ayer en la tercera jornada del torneo de Sicilia, sino que aumentó su ventaja a cinco golpes y hoy afrontará el desenlace como el favorito para lograr la victoria. Quirós tiene en sus manos un título que salvaría su temporada y que le devolvería la tarjeta del European Tour de forma aumática, aunque no sería de facto hasta el próximo curso, el de Guadiaro vería abierta la puerta a casi todos los torneos.

Suena a música celestial para los oídos de los muchos seguidores de Álvaro Quirós y para un golf español en estado de gracia tras el éxito de Sergio García en el Masters de Augusta.

El guadiareño capeó ayer una tercera vuelta con mucho viento en el The Rocco Forte Open que se disputa en la isla de Sicilia, en el Verdura Club de Agrigento. Quirós firmó 70 golpes (uno bajo el par) para un acumulado de menos dieciséis, cinco menos que el sudafricano Zander Lombard y seis menos que el italiano Renato Paratore y el español Pep Anglés, que ayer dio un arreón para encaramarse en la zona más noble de la clasificación.

Álvaro (63+64+70) corroboró las buenísimas sensaciones que viene dando desde la última vuelta que se pegó en Portugal la pasada semana. El de Guadiaro está fino y le sale todo. Incluso en las malas, como demostró para salvar el par en el último hoyo del día. Quirós se fue larguísimo al buscar el green del 18, tanto que salió por detrás del verde, a una zona de tierra con algunos árboles y una de las torretas de la televisión de por medio. El profesional de Guadiaro estudió sus opciones, descartó dropar -quizás lo más sensato en ese instante- y se jugó un golpe que le salió de maravilla. Dejó la bola muy cerca, para embocar, y puso la guinda a una vuelta en la que, sobre todo, supo templar sus ánimos.

"Hoy (por ayer) ha sido mi peor día de golf. Sólo he intentado seguir haciendo las cosas del mismo modo, luchando hasta el final, y además he pateado muy bien, aunque no era nada sencillo por el viento", declaró tras acabar su vuelta. "El golf es un juego difícil de entender. Hoy (por ayer) he tenido mucha suerte. Si no me equivoco no me he encontrado ni una sola bola injugable, y eso era muy complicado con este viento. Ahora, si mi juego se mantiene más o menos en las mismas condiciones creo que voy a tener una oportunidad", manifestó.

Álvaro tiene la oportunidad de acabar hoy con una sequía ganadora en el Circuito Europeo que dura ya casi cinco años y medio, desde diciembre de 2011, cuando se coronó en la Final de Dubai. La última vez que Álvaro Quirós salió como líder el domingo fue precisamente en aquel torneo... Hoy la comarca puede recuperar a uno de sus iconos deportivos en los últimos años.