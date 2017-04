Álvaro Quirós se resetea

álvaro Quirós inaugura mañana su temporada en el Circuito Challenge Europeo. El guadiareño está en Turquía "para comenzar de cero" en su desafío de recuperar la tarjeta para el Tour continental. Álvaro retoma los palos después de haber pasado dos semanas en Orlando (Estados Unidos) con su nuevo entrenador, Hernán Rey, con quien trata de recuperar su juego.

El Turkish Airlines Challenge es la primera parada de Álvaro Quirós en el segundo circuito de golf europeo. El profesional de Guadiaro, que no estuvo en la prueba de Kenia, arranca en Belek, Antalya. "Este es el primer torneo del Challenge que juego; he jugado cinco torneos del European Tour por invitación y pensé que habría más, pero sorprendentemente no llegan, así que este año me voy a centrar en el Challenge Tour", aseguró en una entrevista concedida a la web especializada ten-golf.

Tras once años en el Tour Europeo, lamenta no haber recibido más invitaciones

El guadiareño reconoce que esperaba haber contado con alguna invitación más, una de ellas en el último torneo, el de Marruecos. "En once años en el Tour Europeo es la primera vez que pierdo la tarjeta y honradamente pensé que me llegarían más invitaciones, pero cuando lo ves todo con cierta perspectiva te das cuenta de que esa imagen mía que tanto gustaba, sonriente, simpático, ahora parece que se ha olvidado. Cada uno mira por su bien y el bien del Tour ahora mismo no es invitar a Álvaro Quirós, pero no pasa nada", dice.

Álvaro afronta una nueva etapa que incluye incluso un cambio de residencia reciente, de Portugal a Dubai. "Estábamos muy solos, y la vida así es dura. Mis días eran siempre iguales, de casa al campo de golf donde no salían las cosas, de ahí al gimnasio que no es mi pasión sino mi obligación, y de ahí a casa, día tras día. Suerte que tengo a mi lado a María que es alegría pura", afirmó sobre su mudanza.

Quirós trata de recuperar su esencia con el nuevo entrenador. "Con Hernán estamos trabajando en tener conciencia de lo que ha pasado, y recuperar el swing anterior, pero para ello tengo que romper el patrón que he creado, y eso cuesta. El cambio no viene sólo de pegarle bien a la bola; es mucho más", sostiene.

"Han sido años muy feos, muy duros. Y no es que haya bajado los brazos en ningún momento, he seguido trabajando pero en lugar de avanzar, sólo iba para atrás. La mejor alegría de mi vida (el nacimiento de su hijo) reconozco que ha estado empañada por mi carácter agrio, sombrío. Como el golf no iba bien, el resto de mi vida se ha visto empañada. Pero es una etapa de la vida y pronto espero reírme de los malos ratos pasados. Ya tengo 34 años, más responsabilidades, y las prioridades cambian. Es una suerte tener a María, que tiene un carácter genial, y ahora empiezo a creer que puedo darle la vuelta", sostiene el guadiareño.