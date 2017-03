Álvaro Quirós se concentra en Dubai

álvaro Quirós se ha trasladado a Dubai para concentrarse en su preparación. El golfista profesional de Guadiaro escribió en su blog de ten-golf para explicar sus sensaciones tras el arranque de 2017, sus dos primeros meses desde que perdió la tarjeta del Circuito Europeo. El guadiareño, a la espera de que comience la campaña en el Challenge, sólo quiere centrarse en la práctica de su juego.

Quirós habla sobre los cuatro torneos que ha disputado en lo que va de año, todos gracias a invitaciones, el más reciente en Sudáfrica. "Ha sido una pena no haber podido pasar el corte en el Joburg Open (Sudáfrica). La parte positiva que me he traído del torneo es que hice muy pocos errores graves, aunque fueron dos dobles bogeys en 36 hoyos que me mataron".

Sigo sin pegarle a la bola en el campo igual que cuando practico. Me falta soltura"

"No puedo decir que le pegara a la bola especialmente bien, aunque estuve realmente decente. La parte negativa es que sigo sin pegarle en el campo igual de bien que cuando practico, lo que sin duda significa que hay un problema entre oreja y oreja", confiesa. "Me falta soltura, no muevo igual el cuerpo cuando salgo al campo a competir, es como si a veces me quitara la bola de encima. Me sigue faltando esa capacidad de plantear todos los golpes en el campo sin estar pensando en la posibilidad de que voy a fallar y hacia dónde voy a fallar. Esto es lo que más sigue costando", prosigue.

"Por si no lo sabíais he trasladado mi residencia a Dubai, que es donde estoy ahora. Y aquí voy a estar una temporada larga sin hacer otra cosa que practicar, porque no tengo competición en mucho tiempo", sostiene.

"Voy a ver si consigo una invitación para el Hassan II en Marruecos, y si no es así comenzaré el Challenge Tour en Turquía (a finales de mes). Aquí sigo en este proceso...", tecleó el jugador de Guadiaro, cuya anterior residencia estaba en Vilamoura, en suelo portugués del Algarve.

Álvaro continúa con su particular partido interno.