Como Alvarito por su casa

álvaro Quirós jugará en casa. O, como él mismo dice "a tiro de drive" de la casa en la que se crió. El golfista guadiareño competirá en el III Andalucía Valderrama Masters, que se disputará entre los días 19 y 22 de octubre en el Club de Golf Valderrama, en Sotogrande (San Roque). Álvaro Quirós llega avalado por el título conseguido en mayo en Sicilia, que le ha permitido ser otra vez miembro de pleno derecho de un Circuito Europeo para el que perdió la tarjeta el pasado curso. "Es un orgullo", señala en referencia a su presencia en Valderrama, que cuenta "con un campazo".

Álvaro, nacido en Guadiaro el 21 de enero de 1983, cogió su primer palo de golf a los nueve años y como tantos chavales de su entorno, en el entonces recién estrenado campo de La Cañada.

"Ganar en Sevilla en 2010 fue algo único, hacerlo en Valderrama, el siguiente escalón"Álvaro QuirósGolfista

Tras pasar por la Blume y de ir constituyéndose en una de las más firmes promesas del golf nacional logró su primer título del Circuito Europeo en el Alfred Dunhill Championship 2007. El último, con el que ya suma siete, el mencionado del pasado mes de mayo, al que accedió al imponerse tras el segundo hoyo del desempate, que ponía fin a casi seis años de sequía.

"Me alegro mucho de que el torneo se juegue el Andalucía Masters y aún más de que sea en Valderrama", confiesa el sanroqueño, que muestra su convencimiento de que el público responderá a la llamada de la competición "Sería estupendo".

"Siempre digo que ganar el Open de España en 2010 en Sevilla fue algo único y muy emocionante que jamás olvidaré, y un triunfo en Valderrama supongo que sería el siguiente escalón", abunda. "También fue muy especial la victoria en Sicilia después de haber pasado años muy complicados, la vuelta al Tour Europeo significó mucho para mí y para mi familia".

"Soy consciente de las dificultades y del esfuerzo que se está haciendo y considero importante que, por lo menos, tengamos un torneo del Circuito Europeo en España", resalta. "Además, teniendo a Jon Rahm y a Sergio García como anfitrión el éxito está garantizado".

"No me cabe duda de que el campo se presentará impecable, igual que siempre", vaticina. "Cada vez que vamos a jugar a Valderrama sabemos que lo vamos a encontrar en perfectas condiciones, y esta vez más si cabe, gracias a las reformas".

"No es que haya cambiado el diseño, que es magnífico, pero en los nueve primeros hoyos vamos a notar la mejora en el cambio de hierba y la restauración de los greenes a su tamaño original", abunda.

"Valderrama no es un campo para pegadores, como es mi caso, ya que te exige pensar en el segundo golpe para dejar la bola en el sitio correcto", finaliza. "Disfruto mucho entrenando allí aunque eso no quiere decir que no sufra, al contrario, me lleva al límite y me obliga a esforzarme al máximo en mantener la concentración y a ser paciente. Valderrama es un orgullo, un campazo".