Los más y los menos del Algeciras

Toca hacer balance. Acabada la temporada antes de lo esperado, el algecirismo se mantiene expectante ante la situación económica del club, aunque no pierde de vista el futuro más inmediato de una plantilla que ya sabe que no seguirá con su entrenador, David Gutiérrez Guti. Con los números en las manos, hay una serie de futbolistas que han formado la columna vertebral del equipo que se clasificó para la fase de ascenso a Segunda B y quedó eliminado en la primera ronda. Con las cifras de los minutos, muchos aficionados hacen ya sus cábalas sobre los que podrían o no entrar en los planes de la directiva y el nuevo cuerpo técnico.

Cinco jugadores lograron sobrepasar la barrera de los 3.000 minutos con el Algeciras esta campaña entre Copa Federación, Liga y liguilla. El portero Jesús Romero (3.510 minutos); los defensas Dani Hedrera (3.277), Adrián Máiquez (3.251) y Dani Gallardo (3.053); y el delantero David Camps (3.094). Estos cinco nombres formaron la espina dorsal del conjunto de Guti, un entrenador que hizo partícipe a todos los miembros de su vestuario, que dio cancha a los más jóvenes y que llegó a tirar del filial e incluso del juvenil.

3.510Minutos. El 'Gato' Romero, el que más tiempo jugó en su campaña de regreso al Nuevo Mirador

En la portería Jesús Romero lo jugó casi todo en su regreso al Nuevo Mirador. El trebujenero Álex Herrera, muy apreciado por sus compañeros por su labor en la caseta, disfrutó de 270 minutos en tres partidos, uno de Copa Federación y dos de Liga. La afición entiende que la directiva hará todo lo posible para mantener al Gato Romero en el próximo proyecto... pero todo está en el aire.

En la retaguardia, Máiquez, Dani Gallardo y Dani Hedrera se hicieron un sitio como fijos, aunque el central jerezano jugó el tramo final como mediocentro. Miguel Ángel Berlanga (2.843) se quedó muy cerca de la barrera de los 3.000 minutos y el lebrijano José Mari (1.266) entró con fuerza en el once tras su llegada como refuerzo de invierno desde el Atlético Antoniano. Jugó de central y de lateral zurdo y fue de los que mejor llegó a la liguilla. Su gol en el Nuevo Mirador ante el Astorga, el último tanto albirrojo de la temporada. Atrás también tuvieron protagonismo dos de los jóvenes de la casa, Javi Anaya (1.229) y Álex Oñate (1.008). Ambos cuentan, tienen contrato y están llamados a ser importantes a corto plazo.

En el centro del campo algecirista nadie pasó de los 3.000 minutos. El que más cerca estuvo fue Pablo Ganet (2.944), con sus altibajos pero con momentos de brillantez que terminaron por encadilar a la parroquia albirroja. El internacional por Guinea Ecuatorial compartió muchos minutos con Tano (2.839). El mediapunta sevillano se erigió en el segundo máximo artillero del equipo junto a Ganet con ocho dianas. Iván Turrillo (2.375) pagó el peaje de sus condiciones laborales. El capitán algecireño perdió peso en el once en una campaña en la que no consiguió dar su mejor versión. Jesús Ayala (2.250) tuvo que lidiar con algunas lesiones inoportunas, sobre todo la que le tuvo casi dos meses fuera de combate en el momento decisivo. Se recuperó para la liguilla, pero notó la falta de ritmo. José Antonio Ruz 'Pato' (1.868) fue de más a menos para terminar como revulsivo. El canterano Josemi (1.617) demostró que puede formar parte del Algeciras. El jimenato, ejemplo de constancia, jugó de todo y al igual que Anaya y Oñate tiene casi segura su continuidad. El algecireño José Manuel Jiménez Mané (1.295) era la guinda al pastel. Se incorporó al equipo en diciembre cuando los de Guti iban líderes, justo cuando la nave comenzó los primeros síntomas de una zozobra que se refrendó en una mala racha. Mané demostró su calidad, su capacidad con el balón en los pies, pero también su inactividad, que se cobró una lesión.

En punta de ataque, más allá de los 25 tantos del pichichi David Camps, el Algeciras acabó con Dani Mauri (738), fichaje de invierno que no terminó de cuajar a pesar de la primera impresión que el malagueño dejó tras llegar como cedido del Real Murcia. El algecireño Cristian Reyes (690) retornó a La Menacha en enero. Guti recuperó a su pupilo del San Roque y apostó por él. Es joven, tiene temperamento y puede ser útil para el futuro. Juanca (602) es el jugador de la casa que menos participó. Lo hizo en momentos puntuales, siempre trabajador, pero a la sombra de Camps.

Además, David Guti dio minutos a Borja Maderal y Julio, del filial, y al prometedor juvenil Guti, clave en el salto de categoría protagonizado por los chicos de Fernando Gallego a la Liga Nacional.

Otros cuatro futbolistas participaron en la campaña 16/17 del Algeciras pero no la terminaron en el Nuevo Mirador. El ecuatoguineano Charly (25), el canario Arsen Sina (24), el algecireño Juanma (888) y el tarifeño Dani Hoyos (273).