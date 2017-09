El Algeciras visita a un buen amigo

El Algeciras Club de Fútbol visita el domingo (12:00) a un equipo con el que históricamente mantiene buenas relaciones, el Xerez Club Deportivo. Una entidad amiga y un amigo en esa entidad: Dani Hedrera. El central jerezano regresó este verano al equipo de su ciudad después de un año "inolvidable" en el Nuevo Mirador, donde más que excompañeros ha dejado a familiares con los que reconoce mantiene relación diaria vía whatssap. "Cuando salió el calendario lo primero que miré era cuándo me enfrentaba al Algeciras", asegura el xerecista.

Dani Hedrera regresó el pasado mes de junio al Xerez CD, equipo en el que se formó y con el que debutó en el fútbol profesional, tras una última campaña excelente en el Algeciras, con el que se enfrentará este domingo en el Andrés Chacón de La Barca. El central jerezano fue un fijo para David Gutiérrez Guti desde el primer momento, lo jugó prácticamente todo: 40 partidos, 36 de Liga, dos de fase de ascenso y otros dos de Copa Federación. Fue titular en 38 de ellos.

Asegura que todavía le da vueltas a aquel partido del pasado mayo en Astorga, el fin de una temporada y el adiós de una plantilla que no quería separarse. "No sé cuántas veces he tirado en mi cabeza el penalti de David [Camps]", declara Hedrera que dice que fue "un final bastante cruel".

Un encuentro de fase de ascenso que, como otros muchos algeciristas, terminó llorando, abrazado a uno de sus grandes amigos del vestuario: Miguel Ángel Berlanga, con el que formó la pareja de centrales menos goleada del grupo X la pasada temporada. El algecireño le manda un mensajito vía Europa Sur: "Le daré algún recadito dutante el partido, hay noventa minutos para pegarnos algo, y si no cuando termine le doy un besito muy grande". El de Jerez responde con guasa: "Ya en algún córner le meteré el dedo en el ojo o algo".

Hedrera destacó la labor de su colega Berlanga, que está siendo uno de los mejores en este principio de temporada. "Berlanga está bien siempre, el año pasado se nos metió mucha caña, hubo un momento en el que se rajó mucho y acabamos como los menos goleados, con el zamora y el pichichi", declara. "Guardo unos recuerdos muy buenos de mi paso por Algeciras. Pasé una temporada muy buena y este partido es de esos encuentros que a todos nos gusta jugar", expresa Dani Hedrera.

El defensa ahora del Xerez espera el domingo un partido "intenso y complicado". "Con Asián son muy disciplinados, muy serios, ordenados, apenas conceden ocasiones de gol y arriba tienen cosas aunque han estado con las bajas de los delanteros", declaró Dani Hedrera, que insta a su equipo a despegar: "La derrota en Las Cabezas ya está olvidada y estos tres puntos se tienen que quedar en Jerez, los necesitamos para ganar tranquilidad".

Hedrera hizo referencia los problemas que está teniendo el Xerez en este comienzo de temporada. "El club tapa un boquete y sale otro por otro lado", dice. Especiamente con el tema de los campos. "Es muy duro lo que estamos viviendo. La situación es lamentable y lo complica todo, no es normal que tengamos que estar mendigando campos para entrenar. No tenemos un sito fijo, no tenemos la referencia del día a día. Nunca sabemos dónde vamos a entrenar pero tampoco queremos escudarnos en eso. Todos tenemos claro que hay que estar más unidos que nunca para revertir esta situación por el bien de todos, a ver si somos capces de mejorar y de empezar a escalar posiciones en la clasificación poco a poco".

El Xerez CD es penúltimo en la tabla de clasificación con tres puntos sacados de tres empates. Para los jerezanos la victoria empieza a ser una necesidad. Hedrera analiza el arranque de su equipo y habla del objetivo: "Yo siempre he sido muy cauto y el día de mi presentación ya lo dejé claro. Conozco muy bien este grupo de Tercera y sé que aquí cualquier equipo te puede ganar y te pone las cosas difíciles. Nuestro inicio no es el esperado pero la Liga es muy larga y no podemos perder la calma, los resultados van a llegar".

Dani Hedrera desea suerte al Algeciras de sus amigos Berlanga, Iván, Romero, Máiquez... pero a partir del domingo. Ese día, durante noventa minutos sólo verá rivales rojiblancos.