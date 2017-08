El Algeciras saca el genio

Aquel rival que visite el Nuevo Mirador esta temporada debe saber que va tener que sudar para llevarse los tres puntos. O coger al Algeciras en horas bajas, pero el conjunto de José Antonio Asián no tiene pinta de regalar nada ni tirar la toalla esta temporada. Dos goles en los dos tiempos de descuento, tantos que mezclan coraje y calidad, dejaron igualada y abierta la segunda eliminatoria de la Copa Federación ante un Betis Deportivo de Segunda B, con muchos de sus titulares y que, posesión aparte, no dio muestras de tener controlado el partido.

El Algeciras mantuvo a raya a un filial bético que si bien tuvo la posesión no supo sacarle el partido porque el conjunto de Asián se opuso con orden y trabajo en el centro del campo. Salió con dos mediocentros defensivos, de trabajo, con Javi Anaya y Josemi rindiendo a un muy buen nivel. De ahí para arriba, la calidad de Tano, Ranchero, Mané y Chico Díaz.

El Betis Deportivo jugó ayer con nueve futbolistas de los que salieron goleados del Municipal de La Línea, así que de jugar con juveniles como anunció (o se excusó) su técnico José Juan Romero, nada.

El filial verdiblanco, tras unos minutos de tanteo, se adelantó tras una buena jugada de Esteban, que cogió la espalda a la defensa por el flanco izquierdo y centró para que Nieto marcara a placer. Era el minuto 13.

El Algeciras siguió mirando el balón de cara pero sin tenerla. Apenas pudo pasar del centro del campo. El primer disparo fue de Pablo de Castro -incansable- en el 33' que paró sin problemas Pedro. Luego lo intentó Ranchero.

El conjunto local se anunciaba ya en ataque y el colegiado le negó varias faltas al borde del área que fueron claras.

En la única que pitó llegó el empate. Estaba ya cumplida la primera mitad. Chico Díaz ajustó el disparo que tocó en el larguero pero el balón quedó muerto en el área y, con la meta solitaria, Ranchero puso el empate a uno.

El Algeciras no escatimó en esfuerzo, no se guardó nada para el domingo. Sobre el césped, dos equipos con armas distintas, porque en el fútbol no hay un estilo escrito en mármol y todo tiene mérito. Saber defenderse también es un arte y ese lo domina mejor el conjunto de José Antonio Asián que el de Romero.

La segunda parte fue más igualada. El Algeciras no se sintió ya tan dominado, estuvo más entero y no se jugó tanto en campo algecirista. Tampoco tuvo muchas ocasiones pero el rival -de superior categoría- tampoco obligó a trabajar demasiado a Romero, que estuvo bien en las que tuvo que estar.

La oportunidad más clara fue visitante, que estrelló al larguero un disparo en el 73. Con el empate ya saboreándose, el Algeciras se llevó el mazazo. Un córner pasado, un barullo que nadie resolvió e Irizo metió la pierna para hacer el 1-2 en el descuento (92'). José Juan Romero lo celebró como el que tenía mucho que perder.

El Algeciras sacó el coraje. Ayala puso un centro medido, perfecto que Anaya -partidazo- remató con la cabeza y el corazón. Un gol de raza que puso un empate de mérito y que deja abierta la eliminatoria que se resuelve el próximo miércoles a las 18:00 en Sevilla.