El Algeciras, en la raya (0-0)

Un cronista taurino diría que el Algeciras falló con la espada. No es que la faena fuese para guardar en la memoria del aficionado pero tuvo el triunfo y la vuelta al ruedo en una trabajada y buena segunda mitad ante un AD Ceuta FC que sólo disparó entre los tres palos en la primera parte, más intensa, igualada y plana por parte de los locales. El punto sumado ayer no es gloria ni tampoco infierno. No le saca de los puestos de fase de ascenso pero le sitúa tan al borde que sólo el golaveraje particular con el San Roque de Lepe le permite estar una semana más dentro de un objetivo que tendrá que sufrir y pelear para lograrlo.

Después de dos derrotas y tocar suelo, y de que el técnico fuese ratificado la pasada semana cuando ya casi cogía la puerta, David Gutiérrez Guti prometió otro Algeciras para el derbi del Estrecho. Tardó en verse, le costó entrar con fuerza en el partido, pero ofreció algunos buenos momentos y ocasiones para ganar el partido ya en la segunda parte. Fue de menos a más. Pablo Antón, guardameta del Ceuta, evitó el tanto albirrojo en un puñado de ocasiones -le sacó una a Berlanga antológica- y posiblemente el triunfo local, pero otras veces tuvo culpa la falta de acierto. Camps falló lo que antes metía. Al menos, el Algeciras volvió a tener opciones para marcar, creó juego y superó al contrario en muchas facetas.

David Guti hizo una de las suyas y sorprendió sacando en el once inicial al juvenil Guti. Ni desentonó ni brilló pero tampoco parecía un partido para darle la responsabilidad a un jugador tan joven y debutante.

Con lo que estaba en juego tal vez cabría esperar algo más del Algeciras en la primera parte, en su salida, pero le costó arrancar y no encontró apenas espacio en una defensa rival que quedó claro que es uno de los secretos de la buena segunda vuelta caballa.

El partido era intenso e igualado pero muy flojo en propuestas. Parecía que ninguno quería perder en la primera parte. El Algeciras no tiró entre los tres palos. La mejor opción la tuvo el Ceuta a través de Prieto que buscó y encontró hueco para el disparo pero Romero evitó con una gran intervenció el tanto visitante. Una internada de Adrián Máiquez -otra vez de los mejores de su equipo-, que no encontró el momento de pasar, fue lo mejor de los locales en ataque.

Mucho juego en el centro del campo, dos equipos muy pendiente del retrovisor y con pocas llegadas acabó un primer acto que insuficiente.

De nada a mucho. El Algeciras tuvo opciones desde el principio de la segunda parte, no fue un torrente de ataque pero obligó a Pablo Antón a ser el hombre del partido ante una defensa caballa que se vio superada en muchas acciones. La primera, en el 49', la protagonizó Cristian Reyes -creó mucha inquietud con su imprevisible juego- pero David Camps remató a las manos del guardavallas del Ceuta.

El equipo visitante puso intensidad en defensa pero cada vez estaba más lejos de la meta de Jesús Romero. Ahora fueron los ceutíes los que no tiraron a puerta. El Algeciras se vio superior pero perdonó. Josemi entró por Guti y Máiquez adelantó su posición. En el 60', el conjunto de casa tuvo una triple ocasión, el exalbirrojo Víctor González evitó el tanto de Camps en la línea gol, antes no acertó Pablo Ganet. Uys, muchos uys.

El Ceuta frenó el ritmo local. El técnico, Juan Ramón Martín, estuvo desde el primer minuto protestando al linier de Tribuna, tocándole, saliendo de su área técnica, enfrentándose al delegado Jesús Casas y en alguna acción casi dentro del terreno de juego. El árbitro fue muy permisivo con él. La platea se encendió y una decena de aficionados ceutíes se encaró con los hinchas locales de esa parte del campo.

Cantó un no-gol el público en un gran remate de Berlanga que sacó Antón con una mano espectacular, salvadora. El central algecireño ni se lo creía. David Camps volvió a tener el tanto pero por dos veces se chocó con el cuerpo del guardameta ceutí que por entonces parecía un muro infranqueable. El pichichi necesita calma y el Algeciras necesita a su pichichi. Mercieron más los algecristas .

El Algeciras sumó un empate que le deja en el límite del bien y del mal. Tiene 56 puntos, los mismos que el San Roque de Lepe, que goleó ayer al Castilleja. El golaveraje particular, que también se lo lleva al Ceuta, salva a los de Guti. Quedan cinco partidos, quince puntos y mucho por sufrir.