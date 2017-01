El Algeciras se quita un peso

El Algeciras Club de Fútbol se quitó ayer un peso de encima que lo asfixiaba. Adrián Máiquez, hombre de pocos goles pero importantes, marcó y los albirrojos volvieron a ganar después de siete partidos, en los que ha sumado seis empates y una derrota. Como no, sufrió lo insufrible, con uno menos desde el 68' tuvo que mirar a los ojos a los fantasmas de los tantos en los últimos minutos pero esta vez ese balón que se colaba en el fondo de la red se marchó fuera. El primer paso para salir de una crisis está dado, ahora tiene que volver a recuperar otras muchas cosas que lo hacían un equipo muy fiable ante cualquier rival, ganador, y que le permite, a pesar de los pesares, estar hoy tercero en la clasificación del grupo décimo de Tercera división.

El Algeciras atravesó por fin la delgada línea del triunfo que se le había resistido en los últimos duelo. Salió al campo pisando fuerte, con menos dudas a pesar de las bajas -Camps, aún tocado, estaba en el banquillo- y dando una imagen de soltura que comenzó a tambalearse cuando llegaron los problemas. Dos jugadores lesionados en la primera parte -Mané y Pato- y la expulsión de Juanca en la segunda frenaron a los albirrojos.

David Guti apostó por la titularidad de Mauri, que vuelve a dejar la sensación de que puede ser un jugador muy importante en la segunda vuelta. Peleó bien y volvió a participar en la jugada del tanto del triunfo. La inició Mané con un buen saque de esquina que repelió la defensa del Coria, Ganet la metió de nuevo en el área y el delantero de Fuengirola la rompió pero su disparó chocó en Isco. Ahí apareció Adrián Máiquez, muy listo, para librarse del defensor y rematar en el rechace. 1-0. Minuto 14. Gol que vale su peso en oro y que puede cambiar una temporada.

Tras algún acercamiento del conjunto de Mariano Suárez, de menos a más en el encuentro de ayer, el Algeciras recuperó el pulso de la mano de Pablo Ganet, de los mejores en el equipo local, y acumuló llegadas. Pato, muy activo por su costado, centró en tres jugadas interesantes que no encontraron puerta. En una de ellas, Mauri enganchó una volea en la mejor para hacer el segundo.

Cuando mejor estaba el Algeciras, con el balón cerca de la meta coriana, llegaron los problemas. Mané notó un pinchazo y tuvo que ser sustituido y entró Josemi para reforzar el mediocentro (36'). Ni cinco minutos después Pato corrió la misma suerte y entró Juanca.

Sufrió el ritmo del Algeciras y el Coria, en una jugada en claro fuera de juego, tuvo el empate en la última jugada del primer tiempo que Aranda envió al larguero.

La segunda parte tuvo dos mitades. Hasta la expulsión de Juanca el conjunto local mantuvo la posesión y las ocasiones. El canterano algecireño tuvo una clara oportunidad de cerrar la partida pero decidió pasar el balón a Mauri en vez de atreverse a lanzar a puerta. Una de esas malas decisiones por miedo a fallar.

Llegó la jugada clave del segundo tiempo. Juanca frenó la carrera de José Romero con el brazo y el linier de Tribuna, muy cerca de la jugada, comunicó al colegiado que hubo agresión y el malagueño Javier Moreno Muñoz expulsó al jugador del Algeciras con roja directa. La jugada, además, era una ocasión cantada para los locales.

Guti dio entrada a David Camps, que sufrió en Alcalá un esguince de tobillo del que todavía no está del todo recuperado. De hecho, el técnico prácticamente lo descartaba el día antes del partido y se le notó cierta dificultad a la hora de correr. Aún así, el pichichi lo peleó todo.

Pero el partido entró en los minutos que propiciaban la psicosis algecirista. Otra vez una renta mínima en los instantes finales y mucho nerviosismo en el campo que podían medirse en errores que los locales no habían cometido en todo el partido. La grada intentó ayudar mientras la tomaba con el visitante Abraham. El Coria se lanzó a por un empate que hubiese provocado un terremoto en el algecirismo. Los amarillos colgaron balones y los visitantes reclamaron penaltis a la desesperada: primero en un disparo que salió fuera por muy poco tras tocar en un defensa local -el banquillo visitante pidió manos-; y luego tras una caída en la continuidad de la jugada. El árbitro, que no dejó de cometer errores, no vio nada.

Con trabajo y sufrimiento, el Algeciras acabó por fin con su amenazante y asfixiante racha y espera, ya en la próxima semana en casa del Atlético Antoniano abrir así otra larga de alegrías. Los acompañantes de los albirrojos en la fase de ascenso no fallaron y la primera plaza sigue a cuatro puntos pero los de Guti logró ampliar a cinco la distancia con el quinto.

Romero H

Máiquez HH

Anaya HH

Hedrera H

Dani Gallardo H

Pablo Ganet HH

Iván Trujillo H

Ayala H

(Camps, 74')s.c.

Pato H

(Juanca, 42')l

Mané H

(Josemi, 35')H

Mauri H

Isco H

Juanma l

José Romero H

Luis H

David Rodríguez H

Israel l

(Jaime, 73')H

Curro HH

Isco Ortega H

(Jorge, 81')s.c.

Aranda H

Pedro l

(Abraham, 61')H

Porras H

Árbitro: Moreno Muñoz (Málaga). Mal. Expulsó a Juanca (68'). Amonestó a Hedrera, Máiquez, Josemi, Romero y Ganet; y a los visitantes Israel, Luis y Porras. Gol: 1-0 (14') Máiquez. Incidencias: Partido de la 22ª jornada disputado en el Nuevo Mirador ante unos mil espectadores. Minuto de silencio por el socio Manuel Lorente Rosado.