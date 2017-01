El Algeciras acusa al presidente de la Unión de "ensuciar" el derbi

El Algeciras Club de Fútbol se despachó ayer contra Álvaro Moya, el presidente de la Unión Deportiva Los Barrios. La junta directiva albirroja, encabezada por su presidente, Ricardo Alfonso Álvarez, compareció en rueda de prensa para defenderse de las declaraciones realizadas por el dirigente barreño tras el derbi comarcal que los gualdiverdes ganaron el lunes en el Nuevo Mirador. Moya acusó de "maltrato" a los algeciristas por no concederle 22 acreditaciones para el partido y en acto de protesta pagó entrada para ver el duelo desde la Preferencia. El barreño habló con dureza de los directivos algeciristas, que ayer tomaron el turno de palabra. Ricardo Alfonso acusó a Moya de "ensuciar" el derbi y le exigió "respeto" para la entidad que preside: "No voy a permitir que nos avasallen", sentenció.

El presidente albirrojo ofreció su relato de lo acontecido, el que este periódico ya publicó ayer tras comprobar como la Unión solicitó por escrito 22 entradas acreditadas para directivos, acompañantes y empleados del Polideportivo San Rafael. A lo que el Algeciras, que suele conceder diez, se ofreció a facilitar hasta quince acreditaciones.

"No nos preocupa que alguien trate de desestabilizar al club porque nosotros tenemos las ideas muy claras y sabemos lo que tenemos que hacer, pero queremos unificar y mostrar una postura común para dejar claro lo que sucedió", empezó Ricardo Alfonso.

"En primer lugar quiero felicitar a la UD Los Barrios por su victoria deportiva que no tiene nada que ver con el contexto creado".

"Nos sorprende mucho el mal uso de las redes sociales por una persona que se hace representar como presidente de una entidad muy respetable y también como delegado de la Comisión de Clubes de Tercera, a la que por cierto pertenece esta entidad", señaló el presidente albirrojo.

"El Algeciras CF gobierna este equipo de forma colegiada con su junta directiva, aquí el presidente no toma decisiones de forma caprichosa como en otros clubes y hasta ahora no hemos tenido problemas con ningún equipo, es más nos han felicitado equipos filiales de clubes que pertenecen a Primera, nos han felicitado por el trato y se nos ha correspondido siempre", continuó.

"Me sorprende que al final del partido haya acaecido esto. Nosotros nos atenemos siempre a las normas que cada equipo tiene en su casa. Hemos tenido casos de que no nos hayan atendido por falta de protocolo, otros que sólo nos han dejado una sola persona en el palco, en otros hemos entrado más, pero siempre bajo la directriz del club anfitrión. Esta situación es la que Los Barrios no ha querido respetar", explicó.

"Se le concedieron hasta quince acreditaciones pero él [por Moya] nos dijo que tenía compromisos y que tenía que compensarlos y que de lo contrario se iban todos a Preferencia. Que en nuestro palco caben setenta personas. Pero yo le digo que nuestro palco es un templo y hay q respetarlo. En esta casa las normas las ponemos nosotros", abundó.

"El presidente de Los Barrios puede invitar a quien quiera en su campo, pero no puede decirnos cómo gestionar este club porque lo que hizo el lunes es una forma de sembrar discordia".

Ricardo Alfonso Álvarez cree que el hecho de que Moya avisase a los medios para tomar la foto mientras compraban las entradas "es un ejemplo claro de que caminaba con mala intención". "Voy a mandar a las instituciones pertinentes los recortes de prensa para que vean cómo es él, cómo actúa el presidente de Los Barrios, el que se supone que vela por los clubes modestos", avisó.

"No voy a permitir que nadie avasalle a esta entidad, se va a respetar a un club centenario", remarcó el presidente del Algeciras, que recordó a Moya que "él y su padre estuvieron siempre invitados cuando el equipo estaba en Segunda B" y "además desde el pasado verano ha venido mostrando una actitud hostil hacia nosotros con muchos temas. Ahora incluso hace llamadas para ver por qué un partido amistoso internacional se juega aquí y no en Los Barrios. Y en cuanto a los jugadores tenemos el caso de Antoñito, que es un chaval fabuloso y del que nos dijo que no podíamos recuperarlo por un error de la directiva anterior que no le firmó el contrato. Ésa es la buena fe de ese presidente cuando la realidad es que nosotros podíamos haber denunciado y no lo hicimos por no perjudicar al jugador", relató.

Eloy Soler, el vicepresidente del Algeciras, fue la persona que trató directamente con Moya para las acreditaciones y también tuvo unas palabras. "Él dice en una nota que tuvimos una actitud caciquil cuando el único que ha querido pasar sobre nuestras normas es él. Le recuerdo que en el partido de Los Barrios nos cambió el precio de las entradas a última hora y sólo nos concedió ocho acreditaciones, no 22".

El directivo albirrojo Miguel Ángel García desmintió que el club se haya ejercitado en el San Rafael por cortesía de la Unión. "El Algeciras usó el campo de Los Barrrios pagando".