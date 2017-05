Algeciras, aquí tienes tu premio

Algeciras huele a balonmano. Ese aroma que no hace tantos años impregnaba el pabellón Ciudad de Algeciras está suelto por el aire y contagia a su paso. Hoy da comienzo la fase final por el ascenso a Primera Nacional. El BM Colomer Dental Algeciras senior masculino busca el salto de categoría en casa y con su gente en una final a cuatro que le mide a otros tres campeones autonómicos: CAB Cartagena, Tierra de Barros de Almendralejo y Cobisa de Toledo.

La ciudad alberga desde hoy hasta el domingo tres días de puro balonmano con dos partidos por jornada. Todos contra todos. Los anfitriones abren fuego esta tarde a las 18:30 contra los cartageneros, mañana se enfrentan al equipo extremeño (20:00) y el domingo cierran frente al cuadro toledano (12:30). El mejor de los cuatro subirá de división y los tres mejores segundos de los seis sectores repartidos por toda España obtendrán otro billete para el ascenso.

Los cuatro candidatos en liza en el sector F dan como "favorito" a los algecireños por su condición de anfitrión, lo que supone jugar en casa, con el aliento del público y evitar un viaje largo que los tres rivales realizan hoy mismo a primera hora.

Sebastián García Chano, el entrenador del Colomer Dental, afronta la fase final cargado de "responsabilidad". El técnico reconoce que es una oportunidad para revivir el balonmano en la ciudad, pero quita presión a sus jugadores, la mayoría novatos en este tipo de acontecimientos.

"Eso de que nos den favoritos... todos tienen su ilusión y los entrenadores nos quitamos la presión pasándola a los rivales", sostiene Chano. "Es verdad que la afición está contigo y que el pabellón se va a volcar, pero para los chavales jóvenes que tenemos es casi peor porque no están acostumbrados a jugar partidos de esta presión", explica.

"Todos los rivales son campeones regionales y llevan varias fases de ascensos recientes, en ese sentido tienen más experiencia que nosotros", advierte Chano.

Dicho lo cual, el algecireño apela al espíritu guerrero de su equipo, sobre todo al mostrado en el úlitmo tramo de la temporada, cuando se clasificaron contra pronóstico y eliminaron al BM Carboneras antes de tumbar en la final al BM Triana. "Van a tener que luchar mucho para ganarnos", deja claro.

"He intentado relajar al grupo, quitarle la presión. Hemos conseguido algo que no esperábamos, vamos a intentar ganar pero tampoco es un fracaso si no lo logramos", expresa el entrenador. "Les he dicho que estén contentos, que compitan y que se diviertan".

El sueño del ascenso arranca hoy ante el CAB Cartagena, un club que lleva cuatro años en la lucha por dar el salto a Primera. "Cartagena siempre es un equipo que quiere subir, lleva varios años intentándolo y cuenta con un conjunto fuerte", afirma el preparador local, que ha podido estudiar vídeos de todos sus adversarios. "Tiene buena portería, un lateral izquierdo que tira mucho del equipo y si corren, nos pueden hacer daño".

Sobre el segundo escollo, Chano entiende que el "Tierra de Barros es un bloque muy parecido al nuestro, que defiende fuerte", y sobre el club de Toledo desliza algo de ventaja. "Cobisa a priori creo que es el más fuerte de lo que hemos visto, tiene unos números increíbles".

La directiva que preside Pedro Soria ha realizado una fuerte campaña para que el pabellón presente una gran entrada con abonos para toda la fase por el simbólico precio de cinco euros. Exjugadores y caras conocidas se han volcado con el club.