Algeciras, ponte las pilas

El Algeciras CF se enfrenta hoy a sí mismo. El equipo de José Antonio Asián comparece ante su público, ante una afición con la mosca detrás de la oreja después de dos derrotas que han comprometido la situación del hasta ayer segundo clasificado del grupo X de Tercera. El empate del Ceuta en Lebrija desplaza a la tercera posición a los albirrojos antes de recibir al Atlético Onubense (17:00) en el primer partido de los tres que afrontarán en una semana clave para zanjar la crisis y volver a tomar impulso. El miércoles toca la visita a Utrera (17:00) y el domingo siguiente viene al Nuevo Mirador el Castilleja (11:30, vuelta al horario matinal). Pero lo primero es lo primero: reconquistar el segundo puesto sí o sí.

Asián citó a todos sus efectivos en la caseta, a modo de piña, aunque hoy no podrá alinear a Ernesto, sancionado por acumulación de amarillas (quince lleva ya), ni al lesionado Chapa, que se recupera de una fractura de escafoides y esta semana espera volver al grupo con una férula. El técnico albirrojo, no obstante, recupera al delantero Ito, que cumplió su castigo y volverá al once.

La alineación algecirista es una auténtica incógnita aunque Asián se mostró contento con el trabajo y la actitud de los que jugaron en Ceuta. A priori Ito desplazará al debutante Moha y Josemi se postula para la plaza de Ernesto. Podrían no ser los únicos cambios en una semana en la que las rotaciones cobran mayor importancia.

"Nuestra obligación es ganar todos los partidos. Si antes quedaban finales, ahora más todavía", reconoce el entrenador del Algeciras, que centra sus miras en "mantener la distancia que les llevamos a nuestros inmediatos perseguidores". Estas palabras llegaron antes de conocer que los albirrojos pueden recortar dos puntos al líder, el Cádiz B, que ayer igualó con la Unión, y meter dos de distancia a los caballas.

José Antonio Asián no quiere hacer números con una posible semana fantástica como la que hicieron al comienzo de la temporada cuando hilvanaron tres triunfos. "La obsesión es ganar el próximo, tras dos partidos perdidos seguidos lo que tienes que hacer es cortar la racha. Tenemos los cinco sentidos puestos en el Onubense y no nos preocupa otra cosa", sostiene.

El preparador algecirista avisa sobre los peligros del Atlético Onubense, en lucha por eludir el descenso: "Los filiales siempre son una incógnita. Tienen jugadores con mucha calidad, algunos pueden jugar en superior categoría, y vienen de hacer resultados interesantes. Además tenemos el antecedente del año pasado que cuando estaba el pescado vendido nos empataron. Así que confianza ninguna", explica.

Asián recalca que su plantilla asume la presión que existe por alcanzar el objetivo de la liguilla y lanza un capotazo a favor de los suyos: "Están preparados y el domingo pasado en Ceuta dieron una muestra igual que en Lebrija o Sanlúcar de que si se llega a una fase de ascenso pueden afrontar un partido en un campo hostil", asegura el técnico, que pide a la grada que centre sus iras hacia él, si hoy no sale el partido como todos esperan. "El vestuario no tiene culpa, me puedo equivocar yo", insiste.

La tarde de ayer dejó también otros resultados directos como la derrota del Sevilla C en Puente Genil (2-1), el triunfo del Gerena sobre el Arcos (3-1) y la goleada del Atlético Sanluqueño al Castilleja (6-0). Los algeciristas pueden distanciarse a cinco puntos del quinto si esta tarde hacen los deberes y se reconcilian con su parroquia.