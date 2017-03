El Algeciras 'online' se pone en juego

El Algeciras CF lucha por ascender de categoría en dos frentes. Por un lado, la plantilla de David Gutiérrez Guti pelea por estar entre los cuatro primeros del grupo X de Tercera para regresar a Segunda división B. Por otro, un equipo integrado en su mayoría por jóvenes algecireños trata de subir a los albirrojos en la nueva liga virtual VFO de e-Sports que se disputa a través del mundialmente conocido FIFA 17, uno de los videojuegos que más gente mueve por internet.

Salvador Casas es un algecireño de 23 años, emprededor en materia de nuevas tecnologías e impulsor de la idea para que el Algeciras Club de Fútbol esté representado en el universo futbolístico que se está empezando a fraguar online por todo el planeta. Casas dirige un proyecto que echó a rodar a finales del pasado mes de enero y que encontró el respaldo total de la actual junta directiva algecirista. "Me puse en contacto con el club para explicarles los beneficios que este proyecto podía reportar a la entidad, la difusión que puede dar tener un equipo en las ligas online y que se trata de una forma efectiva y económica de extender la marca Algeciras un poco más", explica el protagonista.

Casas tuvo luz verde por parte de la directiva y formó un equipo para comenzar la andadura virtual del Algeciras CF. "Empezamos en quinta división y estamos bien clasificados para pelear por el ascenso. Nuestro objetivo es llevar lo antes posible al club a Segunda", afirma. Un desafío tantas veces escuchado entre los muros del Nuevo Mirador, en un contexto bien diferente.

El algecireño formó un conjunto de catorce jugadores. "Sólo podemos jugar once en un partido y no hay cambios, así que tenemos una política de rotaciones para que todos participen", cuenta Casas, que tiene la posibiliad de contar con una "plantilla ilimitada" aunque entiende que no es aconsejable. El que no juega se enfada. Como ocurre en cualquier vestuario.

El Algeciras virtual también tiene un capitán y jugador referencia. Carlos García Conde, de 17 años, ejerce ese rol. "También hace un poco labores de entrenador, aunque al final todos ponemos de nuestra parte para mejorar al equipo", relata Salvador, que incluso prepara los partidos y estudia a los rivales. "Los partidos están en Youtube y podemos verlos y observar a los rivales".

Casas detalla que los albirrojos cuentan con un plantel "con el 80% de algecireños". "En cuanto se abrió el periodo de fichajes hemos incorporado a cinco algecireños, chavales que además son compañeros de clases en Los Pinos y que tienen un nivel muy bueno", asegura Salvador. "Podemos tener una media de edad de unos 20 años aunque en estas ligas te encuentras a gente de todas las edades".

La categoría en la que militan los algeciristas, la quinta división, está compuesta por varios grupos a nivel nacional de catorce equipos que suelen jugar los encuentros de lunes a miércoles siempre de noche, a las 23:10 y en directo por Youtube.

Además de Casas y García Conde, el Algeciras virtual cuenta con Javier Carlés, Álvaro Aguilar, Quique Galindo, Iván Medina, Hugo Vargas, Alberto Sánchez, Manuel García, Juan José Sánchez, Joaquín Lucas, Luis Andrés Lillo, Yeray Costa, Adrián Bravo, Christian de Oliveira, Antonio Arellano e Isaac Ika Yagüe.

Casas, que ha creado una red social y escribe en el magazine cultural La Garita del Estrecho, cuida al detalle al conjunto virtual. "Vestimos con los colores del Algeciras y llevamos el nombre oficial. Es una manera más de llegar a un público joven y, como le dije al club, una buena oportunidad de entrar en unas ligas que ya no es que sean el futuro, son el presente", señala. "En la Primera división están los clubes de Primera, en Segunda hay muchos de Segunda y en las inferiores ya tenemos a varios clubes de Segunda B y Tercera. En otros países ya están apostando fuerte. Por ejemplo en Estados Unidos las franquicias de la NBA han comprado derechos para tener a sus equipos. Aquí por lo pronto Movistar ya ha dispone de un canal en exclusiva para estas competiciones".

El futuro futbolero ya ha llegado y el Algeciras CF está en él.