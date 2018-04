Algeciras, ojito con las tarjetas

El Algeciras CF encara el compromiso del domingo ante el San Roque de Lepe (11:30, Nuevo Mirador) con seis futbolistas apercibidos de sanción. Romero, Siles, Chapa, Josemi, Mané y Ayala están a una sola cartulina amarilla de cumplir castigo y José Antonio Asián tiene que administrar bien la jugada en las últimas cuatro jornadas si quiere llegar 'limpio' a la fase de ascenso a Segunda B. Una liguilla, por cierto, que todavía está por amarrar.

Los albirrojos comparecerán esta jornada sin castigados, algo poco usual en las últimas semanas, pero con un pelotón de apercibidos con jugadores muy titulares y otros no tanto. Por lo pronto figuran en la lista los dos algeciristas que más minutos suman esta temporada, el meta Romero y el defensa Siles, además de un fijo en el once como el algecireño Mané.

Si un jugador ve la última amarilla de su ciclo en la jornada 38, cumple en el playoff

Asián deberá hacer frente a la gestión del equipo aunque la prioridad total es zanjar cuanto antes la clasificación para el playoff de ascenso. El Algeciras depende de sí mismo y lo tiene en su mano con cinco puntos de ventaja sobre el quinto con doce por jugarse. El duelo contra los leperos se antoja vital para encauzar el pase antes de rendir visita al líder, el Cádiz B de Mere. Luego quedarán el encuentro en casa ante un Ciudad de Lucena casi salvado y el desplazamiento a Gerena ante un rival que seguramente llegue sin aspiraciones.

Los algeciristas precisan cerrar su primer objetivo al tiempo que se encargan de evitar que uno de sus jugadores pueda ser sancionado la última jornada liguera. El reglamento es claro y señala que "finalizada la fase regular, los ciclos de amonestaciones ponen el contador a cero, aunque el jugador que vea la última amarilla del ciclo en la última jornada, deberá cumplir el partido de suspensión en el primer encuentro de ascenso".

"En el caso de las fases de ascenso de Segunda B a Segunda y de Tercera a Segunda B, los ciclos de suspensión serán de tres amarillas", sostiene la norma.

Dos que no caerán el domingo son los canteranos Josemi y Chapa, con molestias y descartados para formar parte de la convocatoria. Pero cualquiera de los otros cuatro podría ver la amonestación y perderse la próxima cita con el líder.

Además de los seis apercibidos, el centrocampista Ernesto suma ya 18 amarillas en lo que va de curso. El mediocentro balear ha cumplido tres ciclos y no sería descabellado que hiciese lo propio con un cuarto. Desde el linense Antonio Merino, el Algeciras no ha tenido a un jugador tan amonestado en sus filas. El segundo más tarjeteado de la nómina de Asián es Adrián Máiquez, con once admoniciones.