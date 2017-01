Algeciras, de hoy no pasa

El Algeciras, que juega hoy su tercer partido en siete días, tiene la baja segura de David Camps, que ha intentado estar pero que esperará a la próxima semana. Tampoco llega Tano, que se lesionó del tobillo en una entrada en la jugada que acabó en el empate a dos del San Roque en el 90'. Dani Gallardo, tocado, se ejercitó ayer con normalidad y no se caerá del equipo titular. La defensa no podrá contar con Berlanga, que vio la quinta amarilla el miércoles.

El Algeciras ha vuelto esta semana a entrenarse en el Nuevo Mirador, algo que no hacía desde el pasado 30 de noviembre. Ante el San Roque se vio la mejor mitad -la segunda- en bastante jornadas, y en los dos últimos choques las victorias se han escapado en las últimas jugadas. La sensación es que la victoria está cerca para el Algeciras, que hoy recibe a un Coria que, decimoquinto, lucha por alejarse de la zona baja. Este dato no es motivo para confiarse en el cuadro algecireño, que ha sido incapaz de ganar en las tres últimas semanas a los tres últimos clasificados del grupo.

El Algeciras sumó un punto en el partido que tenía pendiente de la primera vuelta ante el San Roque y ya está al día. Es tercero con 39 puntos, tres más que el quinto clasificado y cuatro menos que el primer puesto. No parece que nada sea definitivo y, entiende el vestuario, habrá ocasiones para acercarse a la cabeza. También tiene que apretar para no perder las posiciones de fase de ascenso: si pierde y ganan hoy Écija y Sevilla C, abandona las cuatro primeras plazas, lo que dejaría en una situación más que delicada al cuerpo técnico albirrojo.

No valen las excusas, aunque el vestuario tampoco se está parapetando en ellas. Las bajas para el encuentro de esta tarde son importantes y Guti no podrá contar con los dos hombres de ataque más fijo, Tano y David Camps, ni con el central Berlanga. Vuelve a estar disponible Iván Turrillo y Dani Hoyos.

El rival quiere aprovechar la ansiedad

El Coria CF quiere pescar en las aguas revueltas del Nuevo Mirador. Para enfrentarse al Algeciras CF, el equipo del exalgecirista Mariano Suárez pierde a Helio y Juan José, ambos sanciones y son dudas por lesión Rubén y Juan Carlos. El conjunto amarillo, decimoquinto con 22 puntos y tres por encma del descenso, se dispone a entrar en el tramo liguero en el que tiene que enfrentarse de forma seguida a tres de los cuatro primeros y todo lo que consiga es positivo. En las tres últimas semanas ha conseguido dos empates y una derrota, tres semanas sin ganar desde que lo hiciera frente al Sevilla C. Como visitante, ha sumado siete puntos en once partidos, con un único triunfo y cuatro empates. Un conjunto flojo a domicilio pero que ha sumado en campos dificiles como Lebrija, Arcos (el líder), Utrera y Guadalcacín. El técnico del Coria, Mariano, que conoce bien la casa algecirista como jugador exalbirrojo que fue, comentó sobre el choque: "Enfrentarse al Algeciras en esta situación tiene ventajas y contras. Lleva una racha de siete partidos sin ganar pero eso le va a hacer estar más alerta, más atento, poner el máximo de sus posibilidades. Pero también es verdad que ha perdido confianza, hace tiempo que no gana en casa y sé la exigencia que hay allí y nosotros tendremos que favorecernos". "Nosotros no terminamos de despegar, hemos tenido muchos empates, se nos han ido partidos como al Algeciras ahora, en los últimos minutos, por accidentes", dijo.