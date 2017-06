El Algeciras se fija en Albertito

El Algeciras CF tiene en su órbita de posibles fichajes a Alberto Gázquez Ortega, más conocido como Albertito, joven futbolista del Castilleja Club de Fútbol, conjunto que competirá una temporada más con los albirrojos en el grupo X de Tercera.

En Sevilla hablan de que existe una oferta formal de los algeciristas por el centrocampista, al que ven muy cerca del Nuevo Mirador, a pesar del interés de otros clubes de la categoría por hacerse con los servicios de una de las joyas del balompié modesto hispalense.

A sus 23 años es la gran referencia del equipo de Granja, con el que subió a Tercera

Albertito es la gran referencia del Castilleja, un equipo que los aficionados albirrojos tienen fresco en la memoria porque fue el último rival liguero antes de la liguilla.

Un empate del conjunto entonces dirigido por David Guti bastó para asegurar el pase a la fase de ascenso frustrada después en Astorga. Albertito, el 10 de los albiazules, captó ya la atención de los algeciristas.

Alberto Gázquez Ortega, que cumplió 23 años en febrero, acaba de vivir la temporada de su madurez en un club en el que tomó las riendas del liderazgo. Disputó 31 partidos, 26 como titular con 2.104 minutos y marcó seis goles.

El futbolista es trianero y se crió en el Triana Ar Rabad para dar el salto juvenil al San Juan. Del Primero de Mayo se marchó al San Sebastián de Tomares, donde afrontó su primera aventura sénior.

Y del Tomares saltó al Castilleja de José Antonio Granja, con el que consiguió el ascenso a Tercera y luego contribuyó a consolidar al club en la categoría.

Albertito estuvo el pasado invierno a punto de fichar por el San Roque de Lepe, club que mantuvo una agria polémica con el Castilleja. Los aurinegros trataron de hacerse con el jugador pero no lograron la carta de libertad.

"Me parece lamentable que a un chico que se le pagan cien euros al mes se le retenga y se le corte su trayectoria y no pueda salir si no le dan la carta de libertad tres aficionados que están allí como amigos", denunció Manolo Santana, el director deportivo de los leperos, quien lamentó: "Damos con clubes que no son profesionales y no tienen estructura y nos pasó como con De Gea, que no recibimos el fax".

José Antonio Asián, gran conocedor del mercado de la provincia de Sevilla, y Rafael Mellado sondean ya sus posibilidades a la hora de fichar al mismo tiempo que comenzarán a reunirse con los miembros de la última plantilla. El Algeciras Club de Fútbol 2017/2018 está ya en marcha.