El Algeciras ficha al central Siles

El Algeciras Club de Fútbol cerró ayer el fichaje del defensa Silverio José Quijada Pérez, conocido futbolísticamente como Siles. Es un central zurdo de 25 años procedente del Atlético Espeleño y que dice llega a un conjunto "que no debería estar en Tercera" y asume con gusto una presión que, dice, ya notó cuando jugó en el Nuevo Mirador el pasado mes de mayo.

Siles disputó la pasada temporada 36 partidos de Liga con el Atlético Espeleño, todos ellos como titular, 3.240 minutos en total, e hizo un tanto. Sale del conjunto cordobés tras cuatro temporadas, tres de ellas en Primera Andaluza. Anteriormente jugó en el Marinaleda (en Tercera) y Montilla CF. Su llegada al Algeciras se confirmó ayer tras "una negociación rápida".

Ya noté la presión cuando jugué aquí con el Espeleño pero eso también me motiva"

"No me lo pensé demasiado", aseguró el defensa cordobés, que considera su llegada a la entidad algecireña como "un salto en su carrera".

Siles, que asegura no le gusta definirse, está considerado como un defensor contundente, al que le gusta sacar el balón jugado desde atrás y que domina el juego aéreo. Hizo un buen partido en la visita del Espeleño al Nuevo Mirador. "Estaba motivado", dijo el capitán del conjunto de Espiel en referencia a ese encuentro.

El próximo martes está prevista su presentación en las oficinas de La Menacha. "El Algeciras es el Algeciras, no debería estar en Tercera y cuando me propuso fichar no me lo pensé. Tenía ganas de jugar en un equipo con aspiraciones", declaró ayer el ya futbolista albirrojo.

Siles aseguró que ya notó la presión que tiene el equipo algecirista cuando jugó el pasado mes de mayo con el Espeleño. "La vi en primera persona, cuando en la segunda parte nosotros estábamos dominando y desde el campo ya se notaba la tensión pero eso le gusta al que quiere ser futbolista", expresó el defensa cordobés, que ayer se despidió de sus antiguos compañeros.

Siles refuerza así una zaga albirroja que ha quedado mermada de jugadores tras la salida de Dani Gallardo (al Ceuta), Dani Hedrera (al Xerez) y José Mari. El cordobés es el tercer fichaje del conjunto algecirista para la próxima temporada tras la llegada del delantero Ranchero y del medio Alberto Gázquez.

El Algeciras ya le empieza a verle color a la plantilla de la próxima temporada, que dirigirá desde el banquillo José Antonio Asián. Actualmente cuenta con once jugadores confirmados: Romero, Máiquez, Iván, Berlanga, Siles, Oñate, Josemi, Iván Turrillo, Ayala, Alberto y Ranchero.

El club hizo oficial ayer la continuidad del guardameta Jesús Romero, noticia adelantada por este diario. La afición ha aplaudido la decisión de un portero que es también un estandarte dentro del vestuario.

Entre los que quedan por contestar a la oferta de renovación de la entidad están Tano, David Camps y Pablo Ganet. Son tres piezas que fueron muy importantes la pasada temporada. La fecha para contestar acabó ayer pero el club no recibió noticias y espera que respondan en los próximos días.

Mientras, el club de La Menacha sigue trabajando para fichar. En la agenda del director deportivo, Rafael Mellado, muchos nombres. Destacan los de los delanteros Ito (del Espeleño) y Antonio Sánchez (del Arcos), el segundo y tercer máximo goleador del grupo X de Tercera división, ambos por detrás de David Camps.