El Algeciras critica la forma en que Ganet deja la entidad

El presidente del Algeciras Club de Fútbol, Ricardo Alfonso Álvarez, criticó ayer al centrocampista Pablo Ganet por anteponer sus intereses a los del club en su salida de la entidad. El jugador hizo efectiva el pasado lunes la cláusula de rescisión de contrato que ambas partes acordaron el pasado verano -cuya cuantía no fue desvelada- en vez de permitir que los dirigentes albirrojos negociasen su traspaso al Ittihad Riadi de Tánger, de la Primera división marroquí, que será, finalmente, el equipo de equipo de destino del futbolista ecuatoguineano.

"Por este club han pasado grandes figuras y nadie es imprescindible, ni siquiera los que estamos ahora", dijo el mandatario en rueda de prensa. "Si alguien cree que lo puede hacer mejor, si alguien entiende que pueda aportar más, en vez de dejarnos solos como nos están dejando las instituciones, parte de la afición... el club se saca adelante sacrificándonos todos, no cuatro pobres diablos que le quitamos tiempo a nuestro trabajo y a nuestra familia para que luego llegue alguien y se crea más importante que el Algeciras".

Ricardo Alfonso Álvarez resaltó que en pretemporada el club apostó "por algo más que la temporada anterior", y añadió: "De momento sólo estamos cumpliendo nosotros en eso de más... dinero".

"Si todo se hubiese desarrollado como estaba previsto, que era siempre pensando en lo mejor para el jugador, seguro que Ganet hubiese obtenido cuádruple tajada y el Algeciras cinco o seis veces más de lo que ha obtenido", denunció Ricardo Alfonso Álvarez.

"Nosotros llevábamos tres meses preguntándole a Ganet quién era el interlocutor para que nos permitiese participar de la negociación", aseguró. "Yo me he reunido con él y con su madre y le he dicho que tenía en cartera un club de Primera división, aunque no le dije de dónde, y le dejé claro que si se quería quedar, lo primero era el Algeciras, pero al final lo que quería era marcharse".

El presidente resaltó que el pasado verano, Ganet y sus representantes hicieron constar en el contrato por escrito que tendría las puertas abiertas para marcharse en el mercado de invierno a cambio de una compensación. "Sin ese papel no nos hubiesen hecho lo que nos han hecho y yo lo sabía... pero el que no quiera estar que no esté".

Con anterioridad al presidente había tomado la palabra el director deportivo del Algeciras, Rafael Mellado, quien explicó que desde que comenzaron las negociaciones para la renovación de Pablo Ganet el pasado verano este exigió que el contrato reflejase que en caso de que en el mercado de invierno le llegaba una oferta de un club de superior categoría "el Algeciras se comprometía a dejarlo salir", una condición que el club aceptó aunque se protegió penalizando la salida con una contraprestación económica, la que ahora ha recibido.

"Yo creo que durante todo este tiempo la mente del jugador siempre ha estado en marcharse, no ha sido el Pablo Ganet de la pasada campaña", lamentó Mellado.

"Hace como un mes nos avisó de que tenía posibilidades de salir, de que tenía ofertas y como estaba todo firmado el lunes nos comunicó que ingresaba el dinero que exigía el acuerdo y a partir de ahí sólo quedaba respetar el contrato", recalcó, al tiempo que recordó que tras el amistoso que ambos clubes disputaron el pasado verano los dos clubes habían mantenido conversaciones sobre la posibilidad de que Pablo Ganet se marchase al IR de Tánger.